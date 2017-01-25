JETLAG OLMAMAK İÇİN BUNU YAP!





Uçak yolculuğunun bağışıklık sistemimizde yarattığı olumsuzluklardan kurtulmanın yolu bol su içmekten ve c vitamini almaktan geçiyor.

Tamamlayıcı tıp uzmanı medikal estetik hekimi Dr. Sibel Özgül, uçağın elektrik sisteminden kaynaklanan manyetik alan, basınç farkı, hava sirkülasyonu ve jetlag’a karşı vücudu korumak için iki litre su içmek gerektiğini belirtiyor. Özgül ayrıca, uçuştan önce 2 gram, yolculuk sırasında 1 gram olmak üzere toplam 3 gram; okyanus aşırı uçuşlardaysa uçuştan önce 2 gram, yolculuk sırasında 1 gram ve sonuna doğru 2 gram toplam 5 gram c vitamini alarak vücudunuzun bioritmini koruyabileceğinizi belirtiyor.

