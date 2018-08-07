JESS’İN INSTAGRAM SIRLARI

Ağustos sayımızın kapağına çok yakıştı! Modellik kariyerinin basamaklarını hızla tırmanan Güney Afrikalı model Jess Lee Buchanan’ın Instagram sırlarını öğrenmek için okumaya devam et….

BİKİNİ İLE DAHA UZUN GÖRÜNMEK İÇİN…

“Bikini altının yandaki iplerini kalçanın üzerine kadar çek. Bu, bacak boyunun daha uzun görünmesini sağlayacak. Eğer karnının daha ince görünmesini istiyorsan, o zaman da bikini altını biraz indirmeyi deneyebilirsin.”

IŞIĞI YAKALA

“Güzel fotoğraflarda her şey doğru ışığı bulmakla ilgili. Eğer beyaz bir duvar görürsen, önünde hemen poz ver. Beyaz duvar, ışığı doğru şekilde yakalamanı sağlar.”

DOĞRU POZU BUL

“İnsanlar uzaktan çekilen fotoğrafların daha iyi çıktığını düşünüyor. Ama biraz yakından çektiğin ve hareket edip ifadeni belli ettiğin fotoğraflar daha ön plana çıkıyor. Ben omuzlarımı oynatmayı seviyorum. Böylece omuz çukurum ve köprücük kemiğim ortaya çıkıyor.”

İLK ÇEKTİĞİN FOTOĞRAFI PAYLAŞMA

“Harika pozu elde edene kadar birkaç yüz ifadesi üzerinde çalışman gerekebilir. O yüzden acele etme.”

FİLTREYE İHTİYACIN YOK

“Ortamın ışığına göre sadece fotoğrafın parlaklığını yüzde 10-18 oranında azaltıyor ya da arttırıyorum. Çillerimi öne çıkarmak içinse kontrast uyguluyorum. Bunun dışında filtre kullanmıyorum.”

