JESSICA ALBA ÜÇÜNCÜ BEBEĞİNİ BEKLİYOR





Ünlü aktris Jessica Alba, Cash Warren ile evliliğinden üçüncü bebeğini bekliyor.

36 yaşındaki yıldız, önceki gün kızları Honor ve Haven ile çektiği bir video ile hamile olduğunu açıkladı. Videoda; 9 yaşındaki Honor ile 5 yaşındaki Haven, 1 ve 2 numaralı balonları tutarken, göbeğini tutarak 3 numaralı balonu taşıyan Alba, Instagram’daki takipçilerine bebek haberini verdi. Ailesiyle birlikte Hawaii’de tatil yapan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde hafifçe belirginleşen göbeğiyle objektiflere takılmıştı.



