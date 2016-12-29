JENNIFER LOPEZ, DRAKE’E Mİ AŞIK?





Popun divası Jennifer Lopez, dün sabah Instagram’da ünlü rap’çi Drake ile sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaştı. Drake de aşk dolu bir kareyle Lopez’e yanıt verdi.

Aralık ayı başında Las Vegas’ta birlikte eğlenen ikilinin gizli gizli görüştüğü iddia ediliyordu. 47 yaşındaki Lopez ile 30 yaşındaki Drake’in sosyal medyadaki paylaşımları, ilişkilerini ilan ettikleri şeklinde yorumlandı. Drake’in eski sevgilisi Rihanna’nın birkaç gün önce Jennifer Lopez’i takibi bırakması da iddiaları güçlendiriyor.

2010 yılından bu yana bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini devam ettiren Rihanna ile Drake, son olarak Ekim ayı başında birlikte görülmüştü. 28 yaşındaki Rihanna’nın ‘arkadaşının eski sevgiliyle ilişki yaşamama’ kuralını bozduğunü düşündüğü için Lopez’e hayli kızgın olduğu konuşuluyor.

