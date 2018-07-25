JENNIFER LOPEZ 49 YAŞINA GİRDİ!





Evde iyi hissetmediğinde bile spor salonuna gitmeyi tercih ettiğini söyleyen Jennifer Lopez, yıllar geçtikçe daha da güzelleştiğini plajda düzenlediği doğum günü partisinde bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz gün 49 yaşına giren yıldıza doğum gününde ailesi, arkadaşları ve -şaşırtıcı olmayacak şekilde- erkek arkadaşı Alex Rodriguez eşlik etti.

Alex Rodriguez ile spor salonunda epey vakit geçiren Lopez’in fit vücudu ve karın kasları dikkat çekiyor. Mini bikinisiyle objektiflere yansıyan yıldız, yeni yaşının ona kattığı özgüveni sergiliyor adeta. Kendisinin yaşlanma gibi bir düşüncesinin olmadığı da aşikar.

Egzersiz Eğitmeni David Kirsch de, geçtiğimiz yıl People dergisine verdiği röportajda J.Lo’nun genetik olarak adeta kutsandığını, ruhsal ve duygusal enerjisinin yüksek olduğunu ve fiziksel olarak da üstün yetenekli olduğunu söylemiş. Kirsch’in bir diğer açıklaması da pop yıldızının vücuduna çok bağlı olduğu ve disiplini…



