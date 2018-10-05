JENNA DEWAN’IN EGZERSİZ RUTİNİ





Oyuncu, dansçı, anne ve iyi yaşam elçisi kimlikleriyle bildiğimiz ve Ekim sayımızın kapak kızı olan Jenna Dewan, yoğun egzersizler yapmayı çok seviyor.

Dün de “Bazen koşturmaca içinde hızlı ev/otel antrenmanlarına zamanım var!” açıklamasıyla hareketlerinin hızlandırılmış videosunu paylaştı.

Seyahate çıkmadığında, ağırlık çalışmayı seviyor ve bak ne diyor:

“Kendimi güçlü hissetmeyi ve kıvrımlarımı seviyorum. Kıvrımlar derken kaslarımı kastediyorum. Spor salonunda tekrarları arttırmaktansa, ağırlıkları yükseltmeyi tercih ediyorum. Kaslanmak, kızımı daha rahat taşımamı da sağlıyor. Eskiden hep belirgin, upuzun kaslar isterdim. Şimdi sadece kendimi daha iyi ve güçlü hissetmek istiyorum.”

Jazz-funk ve modern dans sınıflarına katılan Jenna, Egzersiz Eğitmeni Jennifer “JJ Dancer” Johnson ile düzenli olarak egzersiz yapıyor. Egzersiz seansları 45 dakika sürüyor ve Jenna her saniyesinin hakkını veriyor. JJ, Jenna için “Tam bir canavar” tabirini kullanıyor. Hatta hiphop’tan esinlenerek yarattığı bir squat hareketinin adını Jenna Squat koymuş! “Bu, çok eğlenceli, biraz seksi ve fazlasıyla zor bir hareket” diyor Jenna.

Bu egzersizlerden sonra ayak bileklerinde iki kilo ağırlığında direnç bandında çalışıyor, ardından da box squat ve box lunges hareketleri ve farklı varyasyonlarda plank yapıyor.

Spor salonunda hayli sıkı çalışan Jenna’yı yürekten tebrik ediyoruz!

