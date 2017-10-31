İZLEMEK İSTER MİSİN?





Erkek arkadaşının izlediği porno arşivini bulsaydın hislerin ne olurdu?

Journal of Sex & Marital Theraphy’de yayımlanan bir araştırmaya göre, erkek arkadaşının o ayıp filmleri saklamasına gerek olmayabilir. 300 kadınla cinsel hayatı ve partnerinin porno kullanımı üzerine yapılan ankette, erkek arkadaşı porno içerikli video ve dergileri saklamayan ve bu konuda dürüst davranan kadınların daha mutlu olduğu ortaya çıkmış. Çalışmanın yazarı, Kanada’daki Calgary Üniversitesi’nden Doktora Öğrencisi Marley Resh, mutluluğun temelinde daha az kıskançlık olmasının ve eşlerin birbirine duyduğu güvenin yattığını söylüyor.



