Zihnini biraz dinlendirmeye ne dersin? Bu nefes egzersizini her yerde, her saatte ve istediğiniz pozisyonda yapabilirsin.

Nefes alırken, “Nefes alıyorum” diye düşün ve bedenine giren havanın bilincine var. Nefes verirken, “Nefes veriyorum” diye düşünerek bedenindeki tüm havayı sonuna kadar dışarı üfle. Kelimeler anda kalarak nefes almanı hatırlatan rehber niteliğindedir. Tamamen konsantre olana kadar “Nefes alıyorum, nefes veriyorum” diye tekrarla. Sonra nefes alırken “derinlik” ve nefes verirken “yavaşlık” kelimelerini düşün.

Birkaç dakika boyunca “derinlik, yavaşlık” kelimelerini tekrarlayarak nefes al. Sonra aynısını “sükûnet, huzur” ve “gülümseme, rahatlama” kelimeleriyle tekrarla. En sonunda döngüyü, “Şu an, mükemmel bir an” cümlesiyle tamamla.

1926 doğumlu Thich Nhat Hanh, 1982 yılından bu yana Fransa’da kurduğu Zen köyünde öğretilerini aktarıyor. Hanh aynı zamanda “İyileştiren Nefes” adlı kitabın yazarı.