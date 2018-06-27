İYİLEŞTİREN ATIŞTIRMALIK





Karbonhidrat hayranlarına güzel bir haberimiz var: Eğer muz en yakın dostun değilse, bundan sonra olacak! Muz, en az sporcu içecekleri kadar emilebilir şeker içeriyor ve egzersiz esnasında vücudunun kaybettiklerini geri kazandırıyor. Ayrıca enflamasyonu engelleyen moleküller içeriyor.

Kararmışını sev

Kararmış muzun şeker oranı daha yüksektir, bu da vücut için daha iyi yakıt ve verim anlamına gelir. Ancak kabuğu tamamen kahverengiye dönmüş olmamalı.

Karıştır

Muzu orman meyveleri gibi antioksidan oranı yüksek meyvelerle birlikte tüketmek, enflamasyonla savaşma özelliğini arttırıyor. En iyisi smoothie yapmak!

Dozunu bil

Bir saat veya daha az sürecek antrenmanlar için, 15 dakika öncesi ve sonrasında yarım muz ye. Eğer daha uzun egzersiz yapacaksan, her 20 dakikada bir yarım muz yemeyi dene.

