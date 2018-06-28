‘İYİ OLMA SENDROMU’ DEDİKLERİ…





‘İyi olma sendromu’nu daha yakından tanımaya ne dersin?

Sendrom ismini Carl Cederström ve Andre Spicer’ın henüz Türkçeye çevrilmemiş kitabı “The Wellness Syndrome”dan alıyor. Belirtileri; spor yapılmadığı zaman duyulan suçluluk duygusu, her yemeğin kalori hesabını yapmak, sürekli mutlu olmaya veya görünmeye çalışmak. Araştırmacılara göre, sağlıklı ve mutlu insanlar ahlak açısından da iyi olarak algılanıyor. Daha büyük bir çerçevedeyse, sağlıklı ve mutlu olmak, şirketlerin çalışanlarına, kapitalizmin tüketicilere daha çok çalışmaları ve tüketmeleri için dayattığı bir zorunluluk olarak görünüyor.

Son dönemde yapılan çalışmalar, ‘iyi olma sendromu’ nun sosyal medyanın da etkisiyle insanlar üzerinde etkili. olduğunu gösteriyor. Zira kalorisi yüksek gıda tüketiminde, küçük bedene sığılamadığında, takip edilen influencer gibi görünmediğinde, diğerleri kadar mutlu olamadığını hissettiğinde yaşanan suçluluk duygusu olarak tanımlanabiliyor.



