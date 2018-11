İYİ Kİ DOĞDUN CAN YAMAN!

Yakışıklılığı, özgüveni ve sporcu kişiliğiyle sevdiğimiz Can Yaman, bugün 29. yaşını kutluyor. “Erkenci Kuş” dizisinde karşımıza çıkan Can, Akrep burcu erkeği.

Lisanslı bir basketbolcu ve avukatken oyunculuk kariyerine başlayan Can Yaman‘ın geçtiğimiz aylarda Men’s Health dergisine anlattığı antrenman ve beslenme rutinleri şu şekilde:

“Bir saat boks ve ardından bir buçuk saat CrossFit yapıyorum. Spor yaparken vücut ağırlığının ön planda olduğu ve daha çok tüm bölgeleri aynı anda çalıştıran özel bir program uyguluyorum. Yaptığım çalışmalarda tüm vücut antrenmanı, istasyon çalışması ve interval kardiyo yaptığım için nabzım spor anında sürekli yüksek oluyor ve sonrasında da gün içinde yağ yakımı devam ediyor. Aslında en önemli şey, gün içinde hareketli olmak. Hiperaktif, hareketi seven bir adam olduğum için formumu her zaman koruyabiliyorum. Beslenmeyle ilgili özel bir tüyo veremeyeceğim çünkü hiç bir zaman şu kadar gram et bu kadar gram karbonhidrat diye bir rejim uygulamadım. Ev yemekleri seven ve genel olarak sağlıklı beslenen bir yapım var. Sadece şunu diyebilirim, her ne yiyorsam damak tadıma uymalı, yağı tuzu lezzeti olmalı. Lezzetsiz olan bir şeyi çok faydalı olsa da tüketmeyi sevmiyorum. Çok çeşitli baharatlarım var; bunları mutlaka tüketirim (keten tohumu, çörek otu, maca tozu gibi). Magnezyum, omega-3 ve kırmızı ginseng gibi şeyleri mutlaka takviye olarak alırım. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için sabahları çiğnemeden sarımsak yutuyorum. Bu sayede direncim daha yüksek oluyor ve daha az hasta oluyorum. Enginar ve yumurta vazgeçilmez besinlerimden. Set aralarında tükettiğim proteinli gofretler, muz ve kuruyemiş, kurtarıcı gıdalarımdan.”