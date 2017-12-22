İYİ BESLENENE KIŞ VIZ GELİR TIRIS GİDER…







Havalar soğudu, günler kısaldı, güneş yüzünü az gösteriyor. Yağışlar, iş yoğunluğu, trafik, stres, uykusuzluk, bilgisayar başında çok oturma gibi faktörler sonucu, bireylerin duygu durumu değişiyor, bağışıklık sistemleri olumsuz etkileniyor. Uzmanlara göre iyi beslenme ile sağlıklı ve mutlu bir kış geçirmek mümkün…

Güneşi oldukça az görebildiğimiz ve yağışların da etkisiyle iyice iç mekanlara kapandığımız kış aylarında nezle, grip gibi hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. İş ve okul hayatının stresi, şehrin yoruculuğu derken iyice zayıf düşen bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu dengeli beslenmeden geçiyor. Muratbey Gıda Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, kış aylarında yetersiz beslenmenin hastalıklara ve kış depresyonuna davetiye çıkardığını ifade ediyor.

İyi beslen, kış hüznüne yakalanma!

Güneş ışığının az olduğu kış aylarında, uyku düzeninin sağlanmasından sorumlu melatonin hormonunun kandaki düzeyi de düşüyor. Vücudun biyoritmini ayarlayan melatonin yetersizliğinde uyku düzeni bozuluyor, bağışıklık sistemi zayıflıyor. Kış aylarında birçok kişi kendisini normalden daha fazla halsiz, yorgun, verimsiz olarak tanımlıyor ki bu durum “Kış hüznü” olarak adlandırılıyor. Kış hüznü ile başa çıkabilmek için bireylerin öncelikle sağlıklı-doğru beslenmeleri, fiziksel olarak aktif olmaları, sosyal-kültürel aktiviteler yapmaları, belirli bir uyku düzenine sahip olmaları, mümkün olduğu kadar gün ışığından yararlanmaları önemle tavsiye ediliyor.

Kemik kaybı en çok kış aylarında yaşanıyor

Kış aylarında duygu durumu ve bağışıklık sistemindeki değişikliklere ilave olarak kemik metabolizmasında da değişiklikler olduğunu ifade eden Prof. Garipağaoğlu, kemik kaybı riskinin arttığını, bu riski önlemek için D vitamini ve kalsiyum mineralinin birlikte ve yeterli düzeyde alınması gerektiğini ifade ediyor. Muratbey Gıda Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu peynirin, içerdiği zengin protein ve kalsiyum ile hem bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, hem de kemik sağlığının korunmasında etkili bir besin olduğunu ifade ediyor;

“Kemik sağlığı için vazgeçilmez olan kalsiyumun en zengin kaynağı süt ve süt ürünleridir. 100 gram Muratbey kaşar peyniriyle günlük kalsiyum gereksiniminin %90’ı, Sürmeli ile ise %70’i karşılanıyor. Muratbey, günün her saati tüketilebilen eğlenceli ve lezzetli peynir çeşitleri ile sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenlere pek çok seçenek sunuyor; Burgu’sundan Topi’sine, Sürmeli’sinden Naturena serisine farklı peynir çeşitleri ile her damak zevkine uygun, lezzetli seçenekler sunuyor.”

