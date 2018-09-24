İTALYAN MODA EVİ VERSACE SATILIYOR





Gianni Versace tarafından 40 yıl önce kurulan İtalyan moda evi Versace’nin Michael Kors markası tarafından satın alınacağı konuşuluyor.

İtalyan gazetesi Corriera della Sera, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ünlü İtalyan lüks moda şirketinin 2 milyar euroya bir ABD’li şirkete satışının duyurulmak üzere olduğunu yazdı.

Gazeteye göre satış kararı salı günü ilan edilebilir.

Gazete markanın kreatif direktörü ve başkan yardımcısı Donatella Versace‘nin salı günü için Milano kentinde bir personel toplantısı çağrısı yaptığını da aktardı.

Ancak şirket satış haberleri konusunda açıklama yapmayı reddetti.

Alıcılar arasında Jimmy Choo ve Tiffany& Co’nun da adı geçiyor

Alıcılar arasında ünlü ayakkabı markası Jimmy Choo, lüks mücevher markası Tiffany & Co ve ABD’li moda evi Michael Kors’un adı geçse de Bloomberg ve Reuters ajansları, markanın Michael Kors’a satılacağını duyurdu.

İkonik logosuyla bildiğimiz Versace‘nin hisselerinin yüzde 20’si 2014’te ABD’li özel sermaye şirketi Blackstone’a satılmıştı. Yüzde 80’lik hisse ise Versace ailesinin elinde bulunuyor.

Versace, 1978’de Donatella Versace‘nin ağabeyi olan ve 21 yıl önce öldürülen moda tasarımcısı Gianni Versace tarafından kurulmuştu.



