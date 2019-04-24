Kokuların çok çeşitli yollarla insan davranışlarını, iş performansını ve ruh hallerini etkilediğini biliyor muydun?

Kokuların ruh halimiz üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu, düşünce ve davranışlarımızı etkilediğini belirten Klinik Aromaterapist Leyla Çakır, işyerinde verimli çalışmak ve gerginlikten uzaklaşmak için bu kokuları kullanabileceğini söylüyor:

NARENCİYE: Limon odaklanmayı artırır, morali yükseltir. Greyfurt kokusu zihinsel yorgunlukla savaşır. Portakal stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Portakal kokusu ayrıca endişeye karşı kullanılabilir ve mutluluk kokusu olarak bilinir.

YASEMİN: Metabolizmayı artırır ve hafif tatlı bir koku verir, iyi hissettirir. Böylece bu çiçeksi aroma güven hissini oluşturmak ve motivasyonu arttırmak için kullanılabilir.

ALMAN PAPATYASI: Genellikle insanlar papatya kokusunu akşamları evde rahatlamak için kullanırlar ve gerçekten böyle bir etkisi vardır. Papatya kokusu kaygı azaltıcı olarak da bilinir. Stres ve uykusuzluğun tedavisinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Huzursuz bir gece geçiren ve sakinleşmeye ihtiyacı olan kişiler için idealdir.

LAVANTA: Stres ve endişeyi azaltır.

NANE: Enerji verir, tazeler ve konsantrasyona yardımcı olarak zihni canlandırır. Ağız yoluyla tüketildiğinde nefesine ferahlık katan nane bitkisi koku yoluyla da benzer etki gösterir. Ayrıca zihni berraklaştırma özelliği ile de bilinir ve dikkati artırma özelliği bulunur. Bu nedenle bir seminer ya da beyin fırtınası oturumu yapacağınız zaman zihni canlandırması için ortama nane kokusu yayabilirsin. Bu aroma, ekibin yeni fikirler bulmasına yardım edecektir.

BİBERİYE: Berrak düşünmeye yardımcı olur, hafızayı güçlendirir, zihni canlandırır. Biberiye kokusunun odaklandırmayı arttırdığına dair bilimsel çalışmalar mevcuttur.