İŞTE VICTORIA’S SECRET DEFİLESİNDE SAHNE ALACAK İSİMLER!

Açılışını Taylor Hill’in yapacağı Victoria’s Secret defilesinde bu yıl sahneye çıkacak isimleri açıklıyoruz.

Yılın en ihtişamlı moda etkinliği olan Victoria’s Secret defilesinde bu yılki defilesinde sahneye çıkacak müzisyenler belli oldu. 8 Kasım’da New York’ta gerçekleşecek bu özel gecede performans sergileyecek isimler; Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes ve The Struts.

Defilenin yapımcısı Ed Razek heyecanla beklenen şov için şu sözleri söyledi: “ Bu şova hazırlanmak bütün yılımızı alıyor ve 2018 bugüne kadarki en heyecanlı olduğumuz sene. Her zamankinden daha çok müzik performansımız ve moda hikâyemiz var ve tabii ki dünyanın en iyi 60 modeli…”

Defilede Victoria’s Secret melekleri Adriana Lima, üç yıl aradan sonra geri dönen Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve Taylor Hill’in yanı sıra dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kendall Jenner da podyumda yürüyecek.

Victoria’s Secret defilesinde aynı zamanda markanın en yeni iş birliği olan, Londralı genç tasarımcı Mary Katrantzou ile birlikte yaratılan koleksiyon da görücüye çıkacak. Desenlerin kraliçesi olarak tanınan Mary Katrantzou’nun şık ve feminen tasarımları özel bir bölümde podyumda yer alacak.