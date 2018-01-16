İŞTE TWITTER’DA GÜVENDE OLMANI SAĞLAYAN 5 ÖZELLİK!



Hayat zor. Özellikle biz kadınlar için daha zor… Son yıllarda artan zorbalık ve taciz vakaları nedeniyle kadınlar, yaşadıkları deneyimi sosyal medyada daha sık paylaşır oldu. Özellikle Twitter bu konuda öncü platformlardan biri olmayı çoktan başardı. Kadınlar geçmiş yıllarda #bende hashtagi ile yaşadıklarına dikkat çekerken sorunlarına bambaşka bir noktadan parmak basmış oldular.

Bu tehlikeler sosyal medyada da mevcut elbette. Sosyal medya platformları çok eğlenceli olmasının yanı sıra bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Örneğin, tanımadığınız kişilerden istemediğiniz türden mesajlar almak hemen hepimizin başına gelmiştir. İşte bu ve bu gibi durumları önlemek ve güvenlik adına en iyi sonucu almak için, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız sosyal medya platformu Twitter etkili özellikler sunuyor.

Twitter’da herkesin kendi deneyimlerini yaratabilmesi ve denetleyebilmesi için birçok özellik mevcut. Gelin, bu platformu kendi alanımız haline getirmeye yardımcı olan en iyi 5 özelliğe birlikte göz atalım.

1. Fotoğraf etiketleme

Bir fotoğrafta arkadaşlarınızı etiketlemek birbirinize bağlı kalmanın en iyi yollarından biridir, ancak bazıları bu anların daha özel kalmasını tercih edebilir. Bu durumda fotoğraflarınızı sadece arkadaşlarınızın etiketlemesine izin verebilir, herkesin etiketlemesine izin verebilir veya hiç kimsenin etiketlemesine izin vermeyebilirsiniz.

Bunu yapmak için anasayfa zaman akışınızın üstündeki kutuya Tweetinizi yazın veya Tweetle butonuna tıklayın. Bilgisayarınızdan bir fotoğraf ya da GIF yüklemek için kamera butonuna tıklamanız yeterli.

2. Keşfedilebilirlik

Twitter’da önem verdiğiniz kişi ve arkadaşlarınızı bulmak hepimize harika bir deneyim sağlıyor. E-mail adresiniz veya telefon numaranız ile iletişim kurmak daha da kolaylaşıyor. Ancak, bu özelliklerden faydalanmak istemeyebilir ve Twitter hesabınızın keşfedilebilir olmasına engel olabilirsiniz.

3. Sessize alma

Bir Twitter hesabını “sessize almak”, o hesabın tweetlerini zaman tünelinizde görmeyeceğiniz anlamına gelir. Bu, tweetlerine ilgi duymadığınız kişilerle de arkadaş kalabilmenin en iyi yolu.

Bu Twitter hesapları sessize alındıklarında bildirim almıyor, sizler de bu hesaplar tweetlerinde sizden bahsettiklerinde veya size direkt mesaj gönderdiklerinde haberdar olabiliyorsunuz. Takip etmediğiniz Twitter hesaplarını da sessize alabilir, bu hesapları uyarılarda görmenizin önüne geçebilirsiniz.

Bir hesabı sessize almak, o hesabı engellemek veya takip etmeyi bırakmaktan farklıdır. Sessize aldığınız hesapların bu bilgiye ulaşmaları mümkün değildir. Bu özelliği tek tuş ile siz de deneyebilirsiniz.

Bunu gerçekleştirmek ise çok kolay. Sessize almak istediğiniz kişinin profil sayfasına gidin. Bu kişinin profil sayfasındaki taşma simgesine tıklayın. Listelenen seçeneklerden Sessize al öğesini seçin. Bir hesabı web’de sessize aldığınızda bir onay afişi görürsünüz. Yanlışlıkla yaptıysanız, kullanıcının sesini açmak için Geri al öğesine tıklayabilirsiniz.

Twitter hesaplarının yanı sıra, belirli kelimelerin, kullanıcı isimlerinin, emojilerin veya hashtaglerin geçtiği tweetleri de sessize alabilirsiniz.

4. Engel

Engel, diğer hesaplarla nasıl etkileşim kurduğunuzu kontrol etmenize yardımcı olan bir özelliktir. Bu özellik herkesin belirli hesapların kendileriyle bağlantı kurmasını, tweetlerini görmesini ve onları takip etmesini kısıtlamaya yardımcı olur. İsterseniz, her hesabı anında engelleyebilirsiniz. Engellediğiniz kişi sizin tweetlerinizi göremez ve size mesaj atamaz.

Bu hesap sahipleri çıkış yaptıklarında hesabınız kilitli değil ise tweetlerinizi görmeye devam edebilirler.

Bir hesabı engellemek için engellemek istediğiniz hesabın profil sayfasına gidin. Bu kişinin profil sayfasındaki daha fazla simgesine tıklayın. Menüden Engelle öğesini seçin. Doğrulamak için Engelle öğesine tıklayın.

5. Kalite filtresi

Kalite filtresi açıldığında, bazı sinyaller kullanarak gördüğünüz tweetlerin kalitesini artırabilirsiniz, hesap kaynağı ve davranışı gibi. Filtrelerin aktif olması, yinelenen tweetleri veya otomatik görünen düşük kaliteli içerikleri bildirimlerinizden çıkartır. Ancak bu filtre takip ettiğiniz veya yakın zamanda etkileşime geçtiğiniz hesaplar için geçerli değildir.

Bu özelliği aktif hale getirmek için Bildirimler zaman akışınıza gidin. Bildirimlerinizi filtrelemek için Ayarlar öğesine tıklayın. Açmak veya kapatmak için kalite filtresi öğesinin yanındaki kutuya tıklayın. Değişiklikleri kaydet butonuna tıklayın.



