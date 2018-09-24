İSTANBULLULAR KOŞU AŞKINA CADDEBOSTAN’DA BULUŞTU!



Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkânı sunan ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinliklerinin bu yılki 3. yarışı olan Caddebostan Etabı 23 Eylül 2018 Pazar günü 2 bin İstanbullunun katılımı ile gerçekleşti.

İBB Spor İstanbul tarafından yıl boyunca düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serilerinin bu yıl 3. yarışı 23 Eylül Pazar günü Kadıköy Caddebostan Sahili’nde düzenlendi. “Sadece Sen, Cadde ve Adımların” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte, 2 bin İstanbullu trafiksiz bir Caddebostan’da, Dalyan Parkı’ndan Çetin Emeç Bulvarı’na, Bağdat Caddesi’nden Sahil Yolu’na koştular.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlikte, İBB Spor İstanbul eğitmenlerinden oluşan Zumba ekibi sahne gösterileriyle organizasyona renk katarken, Dj performansıyla İstanbullular hem yarıştılar hem de eğlendiler.

10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Erkekler Genel Klasman Kategorisi’nde birincilik kürsüsüne 29.15 dakikalık derecesi ile Aykut Taşdemir çıkarken, 29.58’lik derecesi ile Mestan Turhan ikinci, 31.20’lik derecesi ile Ercan Arslan üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Kadınlar Genel Klasman Kategorisi’nde ise 33.36 dakikalık derecesi ile Özlem Kaya bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 35.36 dakikalık derecesi ile Elif Mert ikincilik kürsüsüne çıkarken, 36.18 dakikalık derecesi ile Damla Çelik yarışı üçüncü olarak tamamladı.

‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisinin bu yıl ki son etabı ise Bakırköy’de gerçekleştirilecek

‘İstanbul’u Koşuyorum’ projesi, Türkiye’deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmeyi amaçlıyor. 2016 yılından bu yana İstanbul’un farklı bölgelerinde 5 km ve 10 km arasında değişen mesafelerde düzenlenen yarışlar elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor.

