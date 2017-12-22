İSTANBUL’DA EĞLENCELİ BİR SÖMESTRE TATİLİNE NE DERSİN?







Avrupa’nın bir numaralı etkinlik alanı işletmecisi olan Merlin Entertainments, İstanbul’da yer alan eğlence merkezleri SEA LIFE, Madame Tussauds ve LEGOLAND® Discovery Centre’a, sömestre tatilinde çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirmek isteyen aileleri bekliyor.



İstanbul’da çocuklarıyla birlikte keyifli bir yarıyıl tatili geçirmek isteyen aileler için eğlenceli, heyecan verici ve öğretici aktivite fırsatları Merlin Entertaintments’ın üç eğlence merkezinde bir arada sunuluyor. Bünyesinde SEA LIFE, Madame Tussauds ve LEGOLAND® Discovery Centre olmak üzere 3 eğlence merkezi bulunduran Avrupa’nın bir numaralı ve dünyanın ikinci en büyük etkinlik alanı işletmecisi Merlin Entertainments, eğlendirirken öğreten anlayışı ile hem çocuklara hem de ebeveynlere yaklaşan sömestre tatilinde de keyifli anlar vadediyor.

Çocukların hayranı olduğu ünlüleri yakından görme fırsatı sunan Madame Tussauds, okyanus canlılarını yakından görerek su altı dünyası hakkında detaylı bilgi edinebilecekleri SEA LIFE ve yaratıcılıklarını geliştirirken eğlencenin tadını doyasıya çıkarabilecekleri LEGOLAND® Discovery Centre, yarıyıl tatilini İstanbul’da geçirecek aileler için cazip eğlence alternatifleri olarak öne çıkıyor.

Merlin Entertainments, 3 eğlence merkezini deneyimlemek isteyen ziyaretçileri için avantajlı bir fırsat da sunuyor. Dileyen misafirler fiyat avantajı sağlayan bir “Ortak Bilet” alarak SEA LIFE İstanbul, LEGOLAND® Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul’u tek biletle ziyaret edebiliyorlar. İster aynı hafta sonunda ya da 90 gün içerisinde dilediğiniz bir zamanda, bu 3 merkezi ziyaret edebilir; ortak fiyat avantajından yararlanabilirsiniz. Ayrıca internetten alınan biletler hem sıra beklemeden giriş imkanı hem de ek fiyat avantajı sunuyor.

Çocuğunuz eğlenirken öğrensin “LEGOLAND® Discovery Centre”

2015 yılında Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’nin içerisinde 3000 m²’lik bir alanda hizmet vermeye başlayan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen ebeveynlerin favori mekanları arasında yer alıyor. 2 milyon LEGO® parçası ile hayallere sınır koymayan LEGOLAND® Discovery Centre, yaratıcılığı ortaya çıkaran keyifli aktivite alanlarına sahip. Eğlence merkezinin içerisinde; galaksiler arası yolculuk imkanı sunan Space M alanı, 4 boyutlu sinema, LEGO® parçalarının yapım sırrının anlatıldığı LEGO® fabrika turu, atölye çalışmaları, temalı oyun alanları ve Aya Sofya, Boğaziçi Köprüsü, Galata Kulesi gibi yerel eserlerle birlikte Mısır Piramitleri, Big Ben, Eyfel Kulesi gibi tüm dünyadan önemli yapıların bir arada sergilendiği MINILAND bulunuyor.

Deniz altının gizemli dünyasına yolculuk SEA LIFE İSTANBUL

2009 yılından bu güne ziyaretçilerine İstanbul’un orta yerinde kocaman bir okyanusu keşfetmenin zevkini yaşatan SEA LIFE, Avrupa’nın en uzun okyanus tüneline sahip. 5 milyon litre suyun altında, Avrupa’nın en kalabalık köpekbalığı ailesini ve 15 binden fazla deniz canlısını görebileceğiniz SEA LIFE ayrıca, Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren, en büyük ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE, Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alıyor.

Yıldızlarla buluşmanın adresi MADAME TUSSAUDS İSTANBUL

İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera binasında 2 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren Madame Tussauds İstanbul’da, Türkiye’den ve dünyadan tarih, kültür sanat, bilim, spor ve eğlence alanlarında ün yapmış isimlerin balmumu figürleri yer alıyor. Her bir yıldızın karakterine uygun konseptler içerisinde sergilendiği merkezde çocuklarıyla birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirmek isteyenler Bob Marley’inkinin benzeri otantik Jamaika şapkası, Einstein ve Mozart perukları, Michael Jackson şapkası gibi pek çok aksesuar ile eğlenceli vakit geçirebiliyor, dijital ekranlardaki oyun ve anketler ile figürlerle interaktif bir bağ kurup yaratıcı anlara imza atabiliyor. Kitaplardan ve fotoğraflarından tanıdıkları Mustafa Kemal Atatürk’ün figürünü yakından görebiliyor; Albert Einstein’ın önünde yer alan plazma küreye dokunarak bilimin eğlenceli yüzüyle tanışabiliyor; Mozart’a piyano çalarak eşlik edebiliyorlar. Ziyaretçiler aynı zamanda yıldızların birebir kopyası olan balmumu figürleri yakından inceleme ve birlikte fotoğraf çektirme şansına sahip oluyor. Günümüzüm en popüler isimleri ile kendi alanlarında tarihe damga vurmuş isimleri aynı mekanda aynı anda görebilmek, Mevlana’nın dinginliğinden sonra Messi’ye çalım atma tecrübesi yaşamak sadece Madame Tussauds ziyaretinde yaşanabilecek unutulmaz bir deneyim.

