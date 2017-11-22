İstanbul Marriott Hotel Şişli’de Japon Lezzetleri…





İstanbul Marriott Hotel Şişli, bu sene Japon yemekleri festivalinin üçüncüsünü düzenliyor.

Japonya’dan gelen deneyimli şefler Hiroshi Sakai ve Tamura 13-27 Kasım tarihleri arasında meraklılarını Japon mutfağının en sevilen lezzetleriyle buluşturuyor. Menüde yer alan sushi, tempura, noodle, miso soup, sashimi gibi Japon kültürünün sembol tatları ve diğer klasik lezzetler, Japon şeflerin farklı yorumlarıyla servis ediliyor.

Misafirlerini her ay farklı mutfaklarla buluşturan İstanbul Marriott Hotel Şişli lezzet festivallerine Kasım ayında Japon yemekleriyle devam ediyor. Japonya’dan gelen deneyimli şefler Hiroshi Sakai ve Tamura 13-27 Kasım tarihleri arasında meraklılarını Japon mutfağının en sevilen lezzetleriyle buluşturuyor.

Bu sene üçüncüsü gerçekleşen Japon yemekleri festivali için en sevilen lezzetlerin bir araya geldiği zengin bir menü oluşturuldu. Sushi, tempura, noodle, miso soup, sashimi gibi Japon kültürünün sembol tatları ve diğer klasik lezzetler, Japon şeflerin farklı yorumlarıyla My Bar’da servis ediliyor.

Japonya’da birçok restoranın sahibi usta Şef Hiroshi Sakai’nin elleriyle hazırladığı, birbirinden lezzetli Japon yemeklerini denemek için 0 (212) 375 01 00 no’lu telefondan, info.marriottsisli@marriott.com email adresinden ya da @marriottsisli Facebook hesabından otele ulaşıp rezervasyon yaptırılabilir.

