İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ’NE ÇOK AZ KALDI!





İstanbul Komedi Festivali, ‘Söyleyin de Beraber Gülelim’ sloganıyla BKM sponsorluğuyla kasımda başlıyor.

Eğlenmeye ve komedinin tadını çıkarmaya ne dersin? BKM’nin üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlandığı “İstanbul Komedi Festivali”; bu yılki takvimini üç haftaya yaydı. Festival 2 – 18 Kasım tarihleri arasında BKM Tiyatro, BKM Mutfak Çarşı, BKM Mutfak Uniq, Mall Of İstanbul MOİ Sahne, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Kadıköy Bahane Sahne ve Nişantaşı Üniversitesi sahnelerinde gerçekleştirilecek.

Festivalde bu sene izleyeceğimiz şovlar arasında ‘Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2. Kuşak”, Semaver Kumpanya tarafından kapalı gişe oynayan “Cimri”, “Deli Kadın” performansıyla Ayşen Gruda, “Ahlat Ağacı” ve “Ölümlü Dünya” filmlerindeki başarılı performansı ve stand-up gösterileriyle bilinen Doğu Demirkol ön plana çıkıyor.

Bu festivalde çocuklar için de çok şey var!

Festival çocuklar için de birbirinden renkli oyun ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kral Şakir “Uzayda Şamata” isimli ilk tiyatro oyunu, Ezo Sunal’ın hazırladığı “Tekerleme Yarışı” ve “Komik Kitaplar”, BKM’nin kapalı gişe sahne şovu “Güldüy Güldüy Show – Çocuk Best Of” u çocuğunla beraber izleyebilirsin.

Gişe rekorları kıran Jim Gaffigan, İstanbul Komedi Festivali’nde

Dünyanın en yüksek gişe rekorları kıran komedyenlerinden biri olan Jim Gaffigan, Noble Ape Dünya Turnesi kapsamında, Çin, Japonya, İngiltere, Kanada, Paris, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İzlanda’dan sonra bu kez de İstanbul Komedi Festivali kapanış gösterisi için geliyor.

