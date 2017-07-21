‘İSTANBUL KITE FESTİVALİ’NDE RÜZGARLA DANS ETMEYE HAZIR MISIN?





Oli Spor Kulübü ve Playmaker Sports & Entertainment tarafından organize edilen ve Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde gerçekleştirilen spor, müzik, yaşam stili festivali ‘İstanbul Kite Festival’ kiteboard tutkunları ile buluşuyor.

12-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek ‘İstanbul Kite Festival’ spor ve yaşam stili tutkunlarına, Kilyos Tırmata Beach’te unutulmaz bir festival atmosferi yaşatacak.

