‘İSTANBUL KITE FESTİVALİ’NDE RÜZGARLA DANS ETMEYE HAZIR MISIN?
Oli Spor Kulübü ve Playmaker Sports & Entertainment tarafından organize edilen ve Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde gerçekleştirilen spor, müzik, yaşam stili festivali ‘İstanbul Kite Festival’ kiteboard tutkunları ile buluşuyor.
12-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek ‘İstanbul Kite Festival’ spor ve yaşam stili tutkunlarına, Kilyos Tırmata Beach’te unutulmaz bir festival atmosferi yaşatacak.
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