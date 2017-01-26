İŞTAHINI AZALTACAK 10 BESİN





Uzun süre tok tutan ve iştahı azaltan gıdalar diyetlerin başarılı olmasını sağlayan etkenlerin başında geliyor. İşte seni tok tutarken iştahını azaltacak sağlıklı gıdalar…

Her pazartesi başlayan diyetler çoğu zaman başarı ile son bulmaz. Diyet yaparken çoğu zaman çok aç hissedersin ve böylece diyetten çabuk bir şekilde vazgeçersin. Fakat bu yanlışı doğru beslenmeyle düzeltebilirsin. Yapman gereken tek şey seni uzun süre tok tutan yiyecekleri tüketmek olacaktır. Bazı besinler beyninize sinyal gönderir ve iştahının azalmasına yardımcı olur. İşte iştahını azaltacak gıdalar:

1. Elma

Elma mükemmel bir lif kaynağı ve içerisinde bulunan yüksek su oranı ile tok hissetmeni sağlar. Elmanın içerisinde bulunan pektin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Elmayı ara öğünlerinde tüketebilirsin.

2. Avokado

Avokadonun içerisinde bulunan sağlıklı yağlar ve lifler tok kalmana yardımcı olur. Ayrıca en iyi yağ yakan meyvelerden biri olmasıyla kilo vermede etkilidir.

3. Tarçın

Tarçın kan şekerini düşürmeni sağlar. Aynı zamanda tatlı isteğini de giderir. İştahının azalmasına yardımcı olur. Süte tarçın katarak ara öğünlerinizde tüketebilirsin.

4. Bitter çikolata

İçerisinde yüzde 70 kakao olan çikolataları tercih et. Bitter çikolatadaki acı tat iştahını azaltmak için beyne sinyal gönderir ve tokluk hissi verir.

5. Yumurta

Yumurta tam bir protein kaynağıdır. Sabah kahvaltılarında yumurta tüketirsen seni uzun süre tok tutar.

6. Kurubaklagiller

Kurubaklagiller ailesinde yer alan mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunyayı sofralarından eksik etme. Protein ve lif açısından çok zengin olan kuru baklagiller sizi uzun süre tok tutar. İştahını kontrol altına alır.

7. Yoğurt

Proteini yüksek besinler arasında yer alan yoğurdu ara öğünlerde veya yemeklerin yanında düzenli olarak tüketebilirsin. Yoğurt, uzun süre tok kalmanı sağlar ve iştahını azaltır.

8. Brokoli

Lif yönünden zengin olan brokoli hem kalorisi düşük hem de oldukça sağlıklı gıdalardan. Brokoli açlık hissini yok eder ve seni tok tutar.

9. Badem

En faydalı kuru yemişlerden biri olan badem sayesinde iştahını kontrol altına alabilirsin. Ara öğünlerinde günde bir avuç bademi tüketebilirsin.

10. Acı biber

Acı biberin içerisinde yer alan kapsaisin maddesi iştahını kontrol altına alır. Yemeklerinde veya salatalarında acı biberi sık sık tüketebilirsin.

