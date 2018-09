İŞİNE YARAYACAK SEKS ÖNERİLERİ

Yararlanabileceğini düşündüğümüz sekiz seks önerisiyle karşındayız!

1-Orgazmı geciktirmenin yolunu bul

Ödüllü cinsel eğitim sitesi OMGYes, orgazmı geciktirmenin ya da orgazma tam ulaşırken geri çekilmenin gücünü keşfetmiş. Her üç kadından ikisi geciktirmenin daha uzun ve yoğun orgazm sağladığını söylüyor. Sevişirken, tek ya da karşılıklı mastürbasyon sırasında ne zaman istersen bunu keşfetmeyi dene. OMGYes’ten Emily Lindin, “Üç çeşit geciktirme var. İlki ‘durarak’. Seks sırasında duruyor, bir süre bekliyor ve tekrar başlıyorsunuz. İkincisi ise ‘dikkati dağıtmak’. Örnek vermek gerekirse, öpüşmeyi es geçin ya da aniden pozisyon değiştir. Son olarak üçüncüsü ise ‘süreklilik’. Mastürbasyon sırasında orgazma yaklaşırken, his azalma gösterene kadar yavaşça dokunuşun yönünü değiştir. Kendini bırakmadan önce birkaç kez daha tekrarla.

2- Seks pozisyonlarını farklılaştır

Seks pozisyonları konusunda sonsuz çeşit konuşulsa da, çoğu misyoner, cowgirl ya da köpek pozisyonuyla ilgili oluyor. Peki neden eski favori pozisyonlarınızı ekleyebileceğin sınırsız değişikliği keşfetmeyesin ki? Cinsel Terapist Mike Lousada “Yavaş seks seviyorsan, hızlandır. O gece daha yavaş şeyler denemek istediğini partnerinin kulağına fısılda ya da gün içinde mesaj gönder. Bir oyuncak da getirebilirsin” diyor. “Yağ kullanmayı dene. Dokunuşun kalitesi her şeyi değiştirecektir” diyor Seks Koçu Sarah Rose Bright. “Partnerinin testislerine ve perine bölgesine (anüs ile cinsel organ arasında kalan bölge) masaj yap, çek ve sık. Hatta favori pozisyonunda onun tenini yavaşça gıdıklayabilirsin. Sevişme sırasında vibratör kullanmayı da deneyebilirsin. Köpek pozisyonundayken butt plug (anal yola sokulan seks oyuncağı) da kullanabilirsin.

3- Farklı bir mastürbasyon tekniğini dene

“Hepimizin kendine ait mastürbasyon teknikleri vardır” diyor Lindin. OMGYes, 2000’den fazla kadınla konuştuktan sonra ‘kendi rutininden uzaklaşıp, farklı dokunuş stillerini denersen tatmin olmak konusunda kendini geliştirilebileceğini’ keşfetmiş. Direkt olarak klitorisinle temasa geçiyorsan, parmaklarını labuima (dudaklar) doğru hareket ettirerek tatmin etmeye çalış. Daha önce denemediğin bir yöntemle orgazm olmayı dene. Ardından bu tekniği partnerinle de paylaş. İlk başta tuhaf hissettirebilir fakat bunun sadece kendinle ilgili olmadığını düşün. Artık partnerin de seni doruk noktasına ulaştıracak ve mutlu edecek yeni bir yol öğrenmiş olacak.

4- Seksi konuşmaktan çekinme

Bu biraz göz korkutucu olabilir fakat aynı zamanda denemeye de değer! Öncelikle konuşmak için bir tarih belirle. Bir bardak şarap alın, oturun ve neye daha çok ya da az ihtiyacınız var onu tartışın. Neleri sevdiğini anlat. Daha sonra sözü ona ver. Cesur ol. Sevişirken kullandığın sözlere açıklık kazandır (Ben, “Orada kal!” dediğimde gerçekten “Orada kal!” gibi). Cinsel dürtülerinle ilgili dürüst bir değerlendirme yapmak her şeyi değiştirebilir. Seni nelerin etkilediğinden (iş stresi, yorgunluk gibi) bahset. Bu konu, onun tabakları bulaşık makinesine yanlış yerleştirmesinin modunu düşürdüğüne kadar uzayabilir. Bununla birlikte, lastiği inmiş bisikletininin tekerleklerini şişirirken ateşli gözüktüğü gibi detayları da ekle. Ayrıca değişiklik istediğin tatmin etme yollarından bile bahsedebilirsin. Lindin; “Bir gün özel bir dokunuş seni iyi hissettirirken, başka bir gün daha farklı bir versiyonuyla mutlu olabilirsin” diyor. Bir dahaki sefer yatakta işler kızıştığında nasıl en iyi iletişim kurabileceğinizi tartışın.

5- Nasıl çoklu orgazm yaşanır?

İlk (zor kazanılmış) orgazmından sonra her şeyi sonlandırmak yerine niye daha fazlasını istemiyorsun? “Çoğu kadın ilk orgazmın ardından durmaları gerektiğini düşünüyor. Bu da, doruğa çıktıktan sonra devam etmenin rahatsızlık verici olduğunu ifade eden dokunuşlardan kaynaklanıyor” diyor Lindin. “OMGYes araştırmamızda çoğu kadının (uzun bir süre sonra) ilk orgazmın ardından vücutlarına yeniymiş gibi davranması gerektiğini fark ettiğini keşfettik. Çoğul orgazm için deneyebilecekleri özel dokunuşlar varken, ilk seferi için nasıl bir yol izliyorlarsa ona devam ediyorlar.” Bunun için ‘palm hug’ (palmiye sarılması) yöntemini deneyebilirsin. Elini genital bölgenin üzerinde hafif baskı uygulayarak yuvarla. Ya da, labiayanın üstünde geniş daireler çiz, tepe noktasından alta doğru sert ya da yavaş vuruşlar yap. Üstteki derin üzerinde saat yönünde kaydırarak ovaller çiz.

6- İlk cinsel tecrüben gibi düşün

Flörtün ilk haftasında bir seks senaryosu oynamayı dene. Ya da onunla tanışmadan önce gerçekleşen ilk cinsel deneyimini tekrarla. Yıllar önce o ateşli adam sizi duvar dayayarak öpmemiş miydi? Herkes dışarıda sıra beklerken siz tuvalette ateşli dakikalar geçirmemiş miydiniz? Bu sahneleri tekrarla. Partnerine ilk öpücüğünüz ile ilgili fantezin olduğunu söyle ve bunu planla; Barda tanıştınız ve birlikte dans ettiniz. Daha sonra seni odanın bir köşesine itti, ellerini başının üzerine kaldırdı. Parmaklarını bedeninde gezdirmeye, ardından göğüs uçlarını büyük bir hassasiyetle sıkmaya başladı. Daha önce deneyimlediğin o hisleri tekrar deneyimliyormuş gibi davranırsan, her şeyi baştan yaşayacaksınız.

7-Partnerinle cinsel fantezilerini paylaş

Partnerine her adımda rehber ol. “Bir deneyimi tasarlamak iyi hissettirecek” diyor tantrik koçu Elena Angel; “Keşfetmek istediğin bir his mi var? Peki ya içinde olmak istediğin bir düzen?’ Belki de partnerinin seksten önce vücudunun her santimini öpmesini istiyorsun. Ya da partnerinin bir asker gibi giyinip, tüm öğlen boyunca sana oral seks yapmasını istiyorsun. Ne olursa olsun, bu senin zamanın. Partnerinle fantezilerini paylaş. Tüm öğlen ya da akşamı planlamak iyi bir fikir olabilir, böylece zaman konusunda baskı hissetmezsin.”

8- Seni tahrik eden şeyleri bul

Bahsettiğimiz şey, tecrübeni alevlendirecek, cinsel ilişkiye girmeden ikinize de orgazm yaşatacak farklı yollar bulmakla ilgili. “Seni tahrik eden şeylerle ilgili bir liste yap. Spesifik ol. Vücudunun belirli yerleri için ‘yalamak’, ‘emmek’ gibi kelimelerini kur” diyor Enjoy Sex (How, When And If You Want To) kitabının yazarları MJ Barker ve Justin Hancock. “Yazmaktan çekiniyorsan, denemek istediğin teknikleri videolar, fotoğraflar veya kitaptan alıntılarla göstererek üzerindeki baskıyı at. Bu, birbirinizin elbiselerini çıkarırken bir sonraki adım için yaratıcı olmak konusunda yardımcı olacaktır. Bildiğin şeye başvurmak yerine farklı yollardan doruk noktasına ulaşmış olacaksın.

Kaynak: Marie Claire