İŞİNE YARAYACAK BİRKAÇ TREND

Podyumlardan esinlenilerek yapılmış bu makyaj tarzları aydınlatıyor, gençleştiriyor ve canlandırıyor. Hem güzeller hem de işlevseller.



Kalın Kaşlar

Yararı: Daha genç bir görünüm.

30 seneyi aşkın süredir kalın ve belirgin kaşları ile boy göstermesinin bir sebebi var. Makyaj artisti Pati Dubroff “Kalın kaşlar sağlık ve canlılık göstergesidir” diyor. “İnce kaşlar ise tam tersini gösterir”.

Bir Amaç İçin Kullan:

İnandırıcı bir doldurma işlemi için iki ayrı kaş kalemi kullan. Makyaj artisti Charlotte Willer’a göre biri saç renginle uyumlu olmalı (kaşının ön kısmı için), diğeri ise biraz daha koyu tonlarda olmalı (kaş çatın ve kuyruğu için).

Yukarı doğru küçük darbelerle boyamaya başla. Kaç uzmanı Maribeth Madron’a göre iç taraftaki üçte ikilik kısım kaşının en kalın görünen kısmı olmalı. İki tonu birbirine yedirmek için bir kaş fırçası yardımıyla kaşlarını iyice tara. Ekstra dolgunluk için kaş kaleminin üzerine, fırça ile kaş kremi uygulayabilirsin.

Kuyruklu Eyeliner

Yararı: Daha Kalkık Gözler

Şu sıralar “Yorgun görünüyorsun” lafını fazla mı duymaya başladın? Biraz kapatıcı ve eyeliner yardımı almanın zamanı gelmiş demektir. Dubroff “Yirmilerinden ve otuzlarından sonra gözlerinin kenarlar aşağı doğru sarkmaya başlar” diyor. “Gözün dışına uzanan bir kuyruk gözlerini daha kalkık gösterir”.

Bir Amaç İçin Kullan: Rahatça kullanabileceğin bir eyeliner’a ihtiyacın olacak. Kalem gibi tuatabileceğin ve ince uçlu bir tane seçmeye dikkat et. DENE L’Oréal Paris Super Liner Blackbuster Eyeliner Siyah, 40 TL (kozmetik marketlerde). Soluk renkli eyeliner’lar yeterli belirginlik sağlamaz, açık renk olanlar ise dikkat dağıtıcı olabilir. Dubroff, eyeliner sürerken önce kuyruktan başlamanı öneriyor. Uygulamaya kuyruktan kalın sürerek başlayıp, göz pınarlarına yaklaştıkça incelterek bitir.

Pastel Far

Yararı: Daha geniş ve parlak gözler

Kahverengi far günlük kullanım için gayet uygun, ama biraz da sıkıcı. Makyaj artisti A. J. Crimson “Açık renkler gözlerine parlak bir ışık tutar, bu da gözlerini daha taze ve iri gösterir” diyor.

Bir Amaç İçin Kullan: Soluk pembe hariç neredeyse her rengi kullanabilirsin (soluk pembe gözlerini yorgun gösterebilir). Ama eğer stratejik bir adım atmak istiyorsan Yumurta mavisi ve lila tonları gözleri daha beyaz gösterir DENE Clinique Lid Smoothie Antioksidan Göz Farı, Lila, 63 TL (kozmetik marketlerde). Yumuşak şeftali mavi gözlere ışıltı katar DENE MAC Free to Be, 52 TL (MAC) ve fıstık yeşili ya da nane ela gözleri ön plana çıkartır DENE Max Factor WILD Shadow Pot in Turquoise Fury 39,90TL (kozmetik marketlerde). Tebeşir tozu görünümünden kaçınmak için hafif ışıltılı bir far seç.

Dubroff “Küllü görünümden kurtulmak için önce cilt tonlarında bir far ile baz oluştur” diyor. Ardından pastel rengi farı uygula ve siyah maskara ile bitirişi yap.

Yanak Performansı

Neden pembe yerine şeftali tonlarında allık seçmelisin?

*Çoğu kişi için mükemmel tondur. Crimson, “Şeftalideki altın alt notalar birçok farklı cilde uyum sağlar” diyor.

*Şeftali tonlarındaki allığı bronzer olarak da kullanabilirsin. Yanaklarına uygulamak yerine elmacık kemiklerinin altından başlayıp çene kemiğine doğru uzatarak sürmen yeterli. Crimson, bunun yüzünü daha ince göstereceğini söylüyor.

*Dikkati karanlık halkalardan uzaklaştırır. Elmacık kemiklerinin yukarı kısmına doğru sürdüğün şeftali tonları göz altındaki mavi tonların etkisini azaltır.

Yoğun Renkli Ruj

Yararı: Dudaklarını Dolgun Gösterir

Eğer ince dudakların varsa iddialı bir görüntüden kaçınıp daha natürel renkleri tercih ediyor olabilirsin. Ancak gerçek bunun tam tersi. Dubroff “Nude tonlar ile ince dudaklar kaybolabilir ya da sönebilir” diyor.

Bir Amaç İçin Kullan: Koyu değil ama yoğun ve zengin tonlardaki rujları seçmeye özen göster. Canlı pembeler ya da mercan tonları uygun olacaktır. Işığı yansıtma özellikleri sayesinde dudakların dolgun görünecektir. Ayrıca saten ya da kremsi bitirişli bir ruj seçmen de ışığı yansıtmak konusunda oldukça başarılı olacaktır. DENE Note Rich Color Lipstick Mercan Ginger Flower 19, 18.90TL (kzometik marketlerde)

Rujunu sürmeden önce dudak çerçeveni bir kalemle çizmeyi unutma, bu sayede dışarı taşmaz ve daha orantılı bir görünüm elde edersin. Renk konusunda utangaç mısın? Ruju dudağına parmağın ile sür, böylece tonu hafifletmiş olursun.