İŞİNDEN DAHA ÇOK KEYİF ALMAN İÇİN SANA YARDIM EDELİM…





Kariyerine senin için önemli olan niyetler doğrultusunda yaklaşarak iş yerinde daha mutlu ve başarılı olabilirsin. Yazar Mallika Chopra, bunu nasıl başaracağını anlatıyor.

İş Seçerken…

Bir Niyetin Olsun

Gençken Hindistan’da bir müzik şirketi için çalışıyordum ve bunun hayalimdeki kariyer olduğunu düşünüyordum. Ama işe başladığım hafta korkunç karın ağrıları çekmeye başladım. Orada yaptığım işin, gerçekte yapmak istediğim iş olmadığını fark ettiğim ve istifa etmeye karar verdiğim gün ağrılarım sona erdi. Eğer senin de ağrıların varsa ve doktorun sebebini bulamıyorsa, kendine işinle ilgili bir sorunun olup olmadığını sor. Belki istifa edemeyebilirsin ama işinin kötü yanlarına değil sevdiğin yanlarına (mesela seyahat etmek ya da yeni insanlarla tanışmak) odaklanarak üzerindeki zihinsel ağırlığı bir nebze hafifletebilirsin.

Stresle Baş Ederken…

Bir Niyetin Olsun

Bir gün Intent.com’a yatırım yapanların biri işten çekilmeye karar verdi ve benim bu durumu diğer yatırımcılara bildirmem gerekti. Niyetimin, böyle bir kaos ortamında sakin kalmayı başarmak olmasına karar verdim. Bunun gibi küçük günlük niyetler belirlemek, daha kapsamlı ve büyük niyetler belirleme sürecinin ilk adımıdır ve zorluklarla başa çıkmanda sana yardımcı olabilir. Belirlediğin mantrayı uyguladığından emin olmak için bunu bir kâğıda yaz ve gün içinde sürekli görebileceğin bir yere yapıştır.

Kariyerinde İlerlerken…

Bir Niyetin Olsun

Eskiden iş arkadaşlarıma veya patronuma ihtiyaç ve isteklerimi söylemeye çekinirdim çünkü çok iddialı görünmekten ya da başarısız olursam kendimi rezil etmekten korkardım. Ama istediklerimizi dile getirmezsek, kariyerimizi ve mutluluğumuzu besleyen fırsatları elimizden kaçırabiliriz. Halbuki, niyetin hakkında iş yerinde ve hatta sosyal medyada açık ve net olmak seni güçlendirip motive edebilir.

Beş Yıllık Planını Yaparken…

Bir Niyetin Olsun

Babam (Deepak Chopra), ağabeyime ve bana her zaman ne istediğimizi sorardı. Çocuk olarak bu soruya bilgisayar oyunları ya da Hawaii’ye gitmek gibi cevaplar verirdik. O da daha sonra “Peki ya sevgi? İlham? Amaç?” diye sorardı. Bu bizi, güvende ve enerjik hissetmek için nelere ihtiyacımız olduğunu düşünmeye iterdi. Şimdilerde çoğu yetişkin de aynı şekilde doğru yoldan sapmış durumda. “Ne istiyorsun?” sorusu sorulduğunda beş haneli bir gelir ya da daha iyi bir mevki diye cevap veriyorlar. Bu şeyleri istiyor olsan da, aynı zamanda daha önemli bir ihtiyacının karşılanmıyor olma olasılığı çok yüksek. Bu ihtiyacın ne olduğunu bulmak, seni istediğin o maddi kazançları elde etmek için de doğru yola yönlendirebilir. Para ve maddesel şeyler ötesinde, senin için gerçekten nelerin önemli olduğunu düşün ve çalışma alışkanlıklarını onlarla aynı doğrultuya getir. Mesela başkalarına yardım etmek senin için önemliyse, işe yeni başlayan bir çalışana akıl hocalığı yap. Bu hem seni tatmin edecek, hem de iş yerindeki konumunu güçlendirecek.

KARİYERİN ÖTESİNDE

Niyet, hayatının her alanında istediğin şeyi elde etmene yardımcı olabilir. Niyetinin ne olduğunu belirleyebilmek için şu basit çalışmayı yap:

Bir kâğıdın ortasına “Beni ne mutlu ediyor?” sorusunu yaz. Etrafına da bu soru sorulduğunda aklına gelen insanları, duyguları ve mekânları yaz. (Bu çok bariz gibi görünebilir ama senin için neyin önemli olduğunu kâğıttaki sözcüklerle karşı karşıya gelene kadar fark etmeyebilirsin.) Ortaya çıkan temalara dikkat et. Niyet oluşturabilmek için bunları nasıl bağdaştırabileceğini düşün. Örneğin, “kendimi fit hissetmek” yazdıysan, niyetin spor salonuna daha fazla gitmek olabilir. Ya da “ailem” yazdıysan, niyetin kız kardeşinle yakın zamanda vakit geçirmek olabilir.



