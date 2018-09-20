IŞILTI DEVRİ





Sonbahar& Kış sezonunun yükselen stil kodlarından biri de ışıltı.

Işıldamaya hazır olun! Pulların ve payetlerin başrolde olduğu bu sezonda, 80’lerin tulumlarından Victoria Dönemi’nin gece elbiselerine kadar geniş yelpazede sunulan siluetler radarımıza giriyor. Podyumu bu sezon bir hastanenin ameliyat odasına çeviren ve bu koleksiyonunu “günümüz insanının kimlik çözümlemesi” olarak tanımlayan Alessandro Michele’in Gucci’si bir yana Alberta Ferretti, Temperley London ve Erdem de bizi ışıltılı zamanlara davet ediyor. Off-White ise parti stiline gönderme yapan asimetrik ve yırtmaçlı elbisesiyle 2000’lere selam ediyor.



