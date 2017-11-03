IŞIĞI GÖRMEK ÖNEMLİ





Erken kalk ve ışılda! Bir çalışmaya göre günün erken saatlerinde gün ışığına maruz kalanlar, diğer insanlara göre daha düşük.

Vücut Kitle İndeksi’ne (BMI) sahip. Çalışmanın yazarı Northwestern Üniversitesi’nden Doktor Kathryn Reid, erken saatlerde gün ışığına çıkmanın vücudunun doygunluk hormonunu etkilediğini ve bunun da günlük açlık ritmini düzenleyerek daha hızlı kilo vermene yardımcı olacağını söylüyor. Sabah egzersizlerini açık havada yap ve en önemlisi uyanır uyanmaz perdelerini aç. Güneşsiz günlerde ise, güneşin yerini alabilecek güçte olan en az 500 lüks bir aydınlatmanın yanında kahvaltını yap.

