İŞE GİTMEDEN ÖNCE BU HAREKETLERİ YAPSANA! (KARIN KASI ZOR İŞ AMA NEDEN OLMASIN?)

Sadece 10 dakika! Videoyu izle ve harekete geç!

Süper karın kaslarına sahip olmayı kim istemez! Her şeyin bir bedeli var! En çok da karın kasının! Ancak eğer planklere veya karın egzersizlerine çok fazla zamanınız yoksa, karın kası dediğin şey pek de mümkün olmuyor. Sonsuz bir çaba ve efor gerektiriyor. Buraya kadar hepimiz aynı fikirdeyiz, kabul! Peki, bu videonun sırrı ne ola ki seninle paylaşıyoruz. Hadi şimdi tıkla ve sadece izle. Denemeye başladığın zaman aslında vakit yaratabildiğini ve hiçbir şeyin o kadar da zor olmadığını göreceksin.

Sadece 10 dakikanı ver. Selena Watkins’in egzersizleri, kısa sürede forma girmen konuusnda yardımcı olacak, buna eminiz! (Yaptık biliyoruz!)