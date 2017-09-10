İŞ HAYATI İÇİN FAYDALI YALANLAR

Yalan söylemek kariyer için kötü bir hamledir; ama yükselişe geçmeni sağlayacak masum yalanlar da var.

Olay 1: Hiç de hazır olmadığın büyük bir proje ile görevlendirildin.

Yalan: “O iş bende!”

Gerçek: Boyundan büyük bir işe girdiğini düşünüyorsun; ama zamanla, gerekli becerilere sahip olduğunu göreceksin. Patrona ve kendine güven vermek için, zaman çizelgesi, kadro ve beklentiler üzerine spesifik sorular sor.

Olay 2: Şirketin mali kriz yaşıyor ve geleceğinden şüphelisin.

Yalan: “Hep birlikte bunun üstesinden gelebiliriz.”

Gerçek: Bir lider, güven problemi yaşadığında bile etrafına karşı iyimserlik timsali olmalıdır. New Hampshire Üniversitesi’nden yönetici yetiştirme uzmanı Dan McCarthy, ekibin motivasyonunu yüksek ve üretken tutan kişi olmanı öneriyor.

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Olay 3: İş görüşmesinde eski patronunla neden anlaşamadığınız soruldu.

Yalan: “Ondan çok şey öğrendim.”

Gerçek: Negatiflik sana bir şey kazandırmaz ve kimse arkadan konuşanları sevmez. Birlikte başladığınız bir projeden bahset. Aha! adlı yazılım şirketinin CEO’su Brian de Haaf, “Profesyonel yaklaşımın ve öğrenme hevesinle göze girebilirsin” diyor.

Olay 4: İş görüşmesinde maaş için pazarlık halindesin.

Yalan: “Yılda 60 bin lira kazanmam gerekiyor.”

Gerçek: Elbette kapıyı yüksek bir rakamdan açacaksın; pazarlık bunu gerektirir. Kabul edilirse ne ala. Gönülsüzlerse, o pozisyona ayırdıkları bütçeyi sor. Twitter Power 3.0’ın yazarı Joel Comm’a göre, açık olmayı sevdiğini ve öz güvenini gösterir.

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Olay 5: Yaptığın işe dair kafanda şüpheler var.

Yalan: “İşimi severek yapıyorum.”

Gerçek: İlgiliymiş gibi davran ve gerçekten ilgili olabileceğin yanlarını bul. Olumsuz yaklaşımın personel tarafından hissedilir ve saygısızlık olarak algılanır. İş arkadaşlarına işe dair neyi sevdiklerini sor; belki göremediğin yönleri vardır.

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