İŞ HAYATI ALIŞKANLIKLARIMIZ NE DURUMDA?





Türkiye’de çalışanlar her gün mesailerinin en az yarım saatini sosyal medyada geçiriyor, ancak %70’i hafta sonları da iş telefonlarını cevaplıyor. İş arkadaşlıklarını iş dışında sürdürmeyi de seviyoruz.

Türkiye’de çalışanların %54 ü mesai saatlerinde sosyal medya ve mesajlaşmaya günde 30 dakikadan fazla zaman ayırırken, dünyanın diğer ülkelerinde bu oran %26. İş saatlerinde arkadaşları ile mesajlaşanların oranı ise Türkiye’de %82’leri buluyor. Öte yandan Türkiye çalışanların %60’ı özel telefonlarını iş için de kullanırken, diğer ülkelerin toplamında bu oran %44 civarında görülüyor.

Bir uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketinin Türkiye’nin de dâhil olduğu toplam 15 Avrupa ülkesinde 5.200 çalışan ile iş ve özel yaşamın sınırlarını inceleyen “Çalışan Hayatı Araştırması” iş ve serbest zaman arasındaki çizgilerin ciddi oranda iç içe geçtiğini gösteriyor.

Ofisteyken aklımız dışarıda, dışarıdayken aklımız ofiste!

Türkiye’de çalışanların %70’i hafta sonları da çalan iş telefonlarını açıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bu oran %46. Bununla birlikte Türkiye’de çalışanlar posta kutularına hafta sonu düşen mailleri de kontrol ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre iş saatleri dışında çalışanların %87 si sorumluluk duygusu ile, %38 ise zorunluluk nedeniyle işle ilgileniyor. Zorunluluk duygusu Türkiye’de, diğer ülkelere oranla yüksek görünüyor. Özellikle yönetici seviyesinde olmayan çalışanların %44 bu mecburiyeti hissediyor. Yöneticilerinse %35’i kendilerini mecbur hissederken, %90’ı sorumlulukları gereği iş saatleri dışında da erişilebilir olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, iş hayatı ve serbest zamanı oluşturan anlar arasındaki belirsizleşen çizgilerin mutluluk durumuna doğrudan etkisi olduğunun altını çiziyor. Araştırmaya katılanların yüzde 83’üne çalıştıkları şirket tarafından en az bir cihaz (cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet) temin edildiğini belirtiyor. Katılımcılara bu cihazları hangi amaçla kullandıkları sorulduğunda %50 den fazlası sadece profesyonel amaçla kullandıklarını söylüyor. Yönetici seviyesinde olmayan çalışanların %66’sı şirket cihazlarını sadece profesyonel amaçla kullanırken, yönetici seviyesinde bu oran %58. Seviye fark etmeksizin, şirket cihazına sahip olmayanların %60’ı ise kişisel cihazlarını iş amaçlı kullanmaktan çekinmediklerini ekliyor.

İş arkadaşlıkları iş dışına da taşınıyor

Türkiye’de çalışanların yüzde 70’i iş arkadaşlarıyla ofis saatleri dışında da görüşüyor, %55’i işle ilgili olmayan konularda birbirlerine mesaj gönderiyor ya da telefonla arıyor, %57’si sosyalleşmek için iş dışında da buluşuyor, %32’si hafta sonu etkinliklerine birlikte katılıyor. Ülkemizde çalışanların %27’si tatile iş arkadaşlarıyla çıkarken İtalya, İspanya’da bu oran sadece %11. Türkiye’de çalışanlar iş arkadaşlıklarını çoğunlukla mesai saatleri dışında da sürdürüyor. Çünkü çalışanların %91’i işyerindeki arkadaşlarıyla yakın ilişki kurulduğunda verimliliğin iyi anlamda etkilendiğini düşünüyor. Katılımcıların %82’si yöneticilerle kurulan iyi ilişkilerin de aynı şekilde performansa olumlu etkisinden bahsediyor.

Araştırmaya göre çalışanların yalnızca %42’si yöneticileriyle ofis saatleri dışında iletişim kurduğunu söylüyor. Yine sadece %42’si yöneticileriyle işle ilgili olmayan konularda mesajlaştığını ya da telefonda konuştuklarını söylüyor. Çalışanların %83’ü işyerinde arkadaş edindiğini söylüyor, yöneticileriyle arkadaş olduğunu söyleyenlerin oranı sadece %37. Bu da yöneticilerle kurulan ilişkilerin hala mesafeli olduğunu gösteriyor.

