40 YAŞINDA OLMAK KİMİN UMRUNDA!





Irmak Ünal son dönemde verdiği kilolar dışında sporcu kimliği ile de adından söz ettiriyor. Adeta bedenini yeniden keşfeden iki çocuk annesi fit vücudan sahip olmasını hakkında “Genetik açıdan şanslıyım” diyor.

Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, 40 yaşında Women’s Health’in bu ayki kapak kızı! Ünal, “Yaşa rakam olarak pek takılan bir yapım yok. Yaş hissettiğimdir benim için” diyor.

Genetik açıdan şanslı olduğunu söyleyen Ünal “Babamın vücut tipine sahibim, annemde kesinlikle yaşını göstermez. Ancak buna yaslanıp her şeyi garantiye aldığını düşünürsen olmaz. Çok uzun yıllardır aynı kilodayım mesela” açıklamasında bulunuyor.

Oyuncu “Herhangi bir estetik işlem yaptırdın mı?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

“Estetik de insanların özgürlüğü. Kimseye karışmam, bana da karışılmasını istemem. Herkes kendi hayatını ve vücudunu yaşamalı. Şimdilik bir operasyonum yok. Düşünmüyorum da ama fikrim değişebilir. Yüz ifadesini bozmadan yapılan ufak müdahalelere karşı değilim.”

Hayatta iyi ki’lerini ise şöyle sıralıyor:

“İyi ki anne olmuşum.”

“İyi ki hep kalbimi takip etmişim.”

“İyi ki sporu hayat tarzı olarak benimsemişim.”

Styling: İrem Arkan

Saç & Makyaj: Mustafa Erkanlı

Fotoğraflar: Kerem Çobanlı



