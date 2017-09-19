İREM DERİCİ’NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?





Gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan İrem Derici’nin durumu kötüye gidince tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Şarkıcının durumu hakkında hastaneden açıklama geldi.

Sanatçı İrem Derici, 18 Eylül Pazartesi günü Acıbadem Fulya Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne transfer edildi. Derici’nin sağlık durumuyla ilgili, Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran şu açıklamaları yaptı: “Hastamız İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”

