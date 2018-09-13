iPhone FİYATLARINA ZAM GELDİ





Teknoloji Apple, tanıttığı üç yeni iPhone modelinin ardından eski modellerine zam yaptı. iPhone 8 ve iPhone 7 modellerinin fiyatı ciddi oranda yükselirken, iPhone X satıştan kalktı.

İşte zamlı iPhone fiyatları:

iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ismindeki yeni modelleri tanıtan Apple, bu yeni modellerin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi vermedi. Bununla beraber ünlü marka Apple, eski iPhone modellerine de zam yaptı.

Zamlı iPhone fiyatları

Apple’ın uyguladığı zam sonucunda iPhone 8 64 GB fiyatı 5199 TL’den 6499 TL’ye yükseldi. iPhone 8 Plus 64 GB fiyatı ise 5899 TL’den 7499 TL’ye çıktı. Yani iPhone 8 Plus fiyatı iPhone X’un önceki fiyatıyla aynı oldu.

iPhone X satıştan kalktı. iPhone X’un yerini iPhone XS modelleri alacak. iPhone 6S ve iPhone SE modelleri de satıştan kalkan diğer modeller arasında.

iPhone 7 ailesi de zamdan nasibini aldı. iPhone 7 32 GB fiyatı 4199 TL’den 4999 TL’ye, iPhone 7 Plus 32 GB ise 6299 TL’ye yükseldi. Sadece iPhone değil diğer tüm Apple ürünlerine de doğrudan zam geldi.

Kaynak: Men’s Health

