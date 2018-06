INTIMISSIMI’NIN YENİ REKLAM KAMPANYASININ YÜZÜ BELLİ OLDU

Kültleşmiş dizi Sex & the City’nin yıldızı Sarah Jessica Parker New York sokaklarında pijamaları ile yürürken görüldü.

Sex & the City dizisinin unutulmaz yıldızı Sarah Jessica Parker iç giyim markası Intimissimi’nin reklam yüzü olmak için anlaştığı ortaya çıktı. New York sokaklarında çekilen reklam kampanyası için markanın siyah saten bir pijamasını ve siyah bir sütyenini giyen Amerikalı yıldız 53 yaşında olmasına rağmen her zamankinden daha seksi gözüküyordu.

Sex & the City dizisinin 20.yılına denk gelen reklam kampanyasının çekimleri boyunca birçok Sarah Jessica Parker hayranının toplandığı görüldü. Intimissimi pijamaları ve dekoltesinden gözüken Intimissimi sütyenini göz alıcı mücevherler ve ışıltılı stilettolar ile kombinleyen ünlü yıldız enerjik tavırları ile dikkatleri üzerine çekti ve pijamalarla bile tarz olunabileceğini ispatladı.