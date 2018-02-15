INTIMISSIMI’NİN GISELE VE CHIARA SÜRPRİZİ!





Intimissimi yeni kampanyasında, güçlü kadınların gerçek başarı hikayelerini kendi ağızlarından dinliyor. Bu kareler, sana da ilham verecek!

Basında, televizyonda ve internette karşımıza çıkacak olan bu reklam kampanyasında kendilerini kişilikleri, tarzları ve yenilikçi fikirleriyle ıspatlamış iki kadını tanıtıyor: Top model Gisele Bundchen ve influencer Chiara Ferragni.

Intimissimi’nin bir önceki kampanyası #insideandout’ın devamı niteliğinde çekilen Güçlü kadınlar teması, iç giyim dünyasını alışılmadık şekilde ele alıyor. Bir kadının dış güzelliğinin sadece iç gücündeve kişiliğinden aldığını savunan Intimissimi, iç giyimin de bir kadını aynı şekilde etkilediğini düşünüyor; her ne kadar gözükmese de, kadınların dış görünümü etkiliyor.

Intimissimi’nin yeni yıldızları Gisele ve Chiara, güçlü ve kendilerine özgü kişilikleriye moda dünyasına kendi izlerini bırakmayı başardılar. Normların dışında güzelliği ile podyumlara yeni bir soluk getiren Gisele, daha sonrasında başarılı bir iş kadını, ardından da çevreci bir aktivist ve iyi bir anne olarak karşımıza çıktı. Chiara ise dijital dünyanın moda’ya olan etkisini ilk görenlerdendi ve bu anlamda kendi mesleğini yaratıp, günümüzde moda dünyasının en etkileyici ve en çok takip edilen ismi haline geldi.

Azimli, tutkulu ve hırslı bu iki kadın, güzelliklerini iç giyim dünyası ile birleştiriyorlar. Intimissimi’nin artık ikon haline gelmiş parçalarını giyen Gisele ve Chiara, aynı zamanda ilkbahar/yaz sezonundan parçalar da tanıtıyorlar.

