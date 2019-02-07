Intimissimi San Valentino isimli kapsül koleksiyonu ile sevgililerin kalplerine hitap ediyor.

Intimissimi, şaşırtan şehvet unsurlarını taşıyan bu koleksiyon beklenmedik kombinleri bir araya getiriyor. Seksiliğin en klasik rengi olan siyah, pembe ve kırmızı tonları ile harmanlandı.

Koleksiyonun en seksi parçaları ise çapraz askılı ve yarı şeffaf parçalar.

Intimissimi bu Sevgililer Günü koleksiyonunda, romantizmin fısıldandığı, aşk ilanlarının haykırıldığı anları iç çamaşırlarına fuşya ve siyah tonlarını harmanlayarak yansıtmayı başarıyor.