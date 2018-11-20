INSTAGRAM’IN YENİ AKIMI: INSTA-SPLIT

| 20 Kasım 2018| YAŞAM

 

Victoria Beckham 

Insta-split, 2015 yılında Victoria Beckham’ın paylaştığı kareyle meşhur olmuştu. Ünlülerin bacaklarını ayırarak poz verdiği bu akım yine popüler oldu.

Katy Perry 

Biz en son migren pozu ve Barbie duruşunda kalmıştık. Ancak ünlüler sayesinde Insta-split trend’ini hatırlamış olduk!

Rita Ora

Bu akıma uymanın zor olduğunu en baştan söyleyelim. Zira esnek olmak için spor salonunda saatlerce çalışman gerekiyor.

Kourtney Kardashian 

Seni en iyisi Katy Perry, Kourtney Kardashian, Kaia Gerber ve Rita Ora gibi ünlülerin kareleriyle başbaşa bırakalım…

Kaia Gerber

Stephanie Pratt

 

 

 

Last modified: 20 Kasım 2018

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