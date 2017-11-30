INSTAGRAM’IN EN’LERİNİ GÖRELİM…





Instagram, 2017’nin sonu yaklaşırken yıl boyunca Instagram topluluğun en fazla önem verdiği anları paylaştı.

2017’de Instagram’da en fazla fotoğrafı paylaşılan şehir New York olurken, İstanbul da 9’uncu sırada yer aldı. 2017’yi en fazla takipçiyle kapatan ilk üç ünlü sırasıyla Selena Gomez, Ariana Grande ve Christiano Ronaldo oldu. Instagram ayrıca yılın en fazla kullanılan hashtag’leri ve geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Hikayelerde en fazla kullanılan yüz filtrelerini de paylaştı.

2017’de Instagram’da en fazla fotoğrafı paylaşılan şehirler:

1. New York, ABD

2. Moskova, Rusya

3. Londra, İngiltere

4. Sao Paulo, Brezilya

5. Paris, Fransa

6. Los Angeles, ABD

7. Saint Petersburg, Rusya

8. Jakarta, Endonezya

9. İstanbul, Türkiye

10. Barcelona, İspanya

En fazla takipçisi olan ünlüler:

1. Selena Gomez (@selenagomez) – 130 milyon takipçi

2. Ariana Grande (@arianagrande) – 115 milyon takipçi

3. Cristiano Ronaldo (@cristiano) – 115 milyon takipçi

4. Beyoncé (@beyonce) – 108 milyon takipçi

5. Kim Kardashian West (@kimkardashian) – 104 milyon takipçi

6. Taylor Swift (@taylorswift) – 104 milyon takipçi

7. Kylie Jenner (@kyliejenner) – 99,5 milyon takipçi

8. Dwayne Johnson (@therock) – 96 milyon takipçi

9. Justin Bieber (@justinbieber) – 93,9 milyon takipçi

10. Kendall Jenner (@kendalljenner) – 84,8 milyon takipçi

2017’de Instagram Hikayelerde en sık kullanılan yüz filtreleri:

1. Köpek

2. Tavşan

3. Koala

4. Dahi

5. Aşk

2017’nin en popüler hashtag’leri:

1. #love

2. #fashion

3. #photooftheday

4. #photography

5. #art

6. #beautiful

7. #travel

8. #happy

9. #nature

10. #picoftheday

