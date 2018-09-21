INSTAGRAM’DA HASHTAG KULLANIMI DEĞİŞİYOR





Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, yapacağı yenilikle kullanıcılarını daha da mutlu etmeye hazırlanıyor. Artık hashtaglar kullanıcı dostu olacak.

Baştan söyleyelim: Instagram’a gelen bu özellik seni de birçok dertten kurtarabilir. Zira hashtag kullanımı aklına gelmeyecek bir şekilde değişiyor.

Yakında paylaştığın fotoğrafa koyduğun hashtagleri sadece sen görebileceksin. Örneğin, yukarıdaki ekran görüntüsünde pek çok hashtag yer alıyor.

Ancak göreceğin üzere, paylaştığın fotoğrafta hiçbiri görünmüyor.

Peki bu ne anlama geliyor? Artık istediğin kadar hashtag’i fotoğraflarına ekleyebilir ve çoğu arkadaşına ‘sıkıcı’ gelen hastagler’ini göstermek zorunda kalmadan daha çok beğeni alıp takipçi kazanabilirsin!

