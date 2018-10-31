INSTAGRAM’DA EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜNLÜ KİM?



Instagram‘da üç yıl boyunca en çok takipçisi olan isim Selena Gomez’di. Şimdi tahtını devrettiği isim bu kez bir pop yıldızı değil!

Selena Gomez’i takipçi sayısı ile geçen isim; dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo an itibariyle 144 milyon 644 bin 435 rakamına ulaşan takipçi sayısı ile Instagram’da en çok takip edilen isim.

Ronaldo ve Gomez’i ise listede Ariana Grande (Takipçi Sayısı: 132 milyon 511 bin 749), Kim Kardashian (Takipçi sayısı: 120 milyon) ve Beyonce(Takipçi sayısı: 119 milyon) takip ediyor.



