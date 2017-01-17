INSTAGRAM’A YENİ ÖZELLİK GELDİ





Instagram Hikaye özelliği için istatistik ve reklam özelliği duyuruldu. Artık Instagram hikayelerine reklam verilebilecek ve içeriklerin istatistikleri de görülebilecek.

Facebook, Instagram’a getirdiği ‘hikaye’ özelliğinden sonra, ‘hikaye’ özelliğine yeni özellikler eklediğini duyurdu. Ekim ayında günde 100 milyon insanın kullandığı Instagram Hikayeleri, bugün günde 150 milyon insan tarafından kullanılıyor.

Her beş hikayeden birinin, izleyicilerden direkt mesaj aldığını da açıklayan Facebook, özellikle etkileşim konusunda iddialı olduklarını vurguladı. Facebook, hızlı bir şekilde Instagram’a eklediği ve büyüttüğü hikayeler özelliğinden, şimdi de reklamlarla para kazanacak.

Hikayelerden link alma ve direkt mesaj üzerinden firmalarla iletişim kurma noktasında, şirketlere gösterimden farklı olarak ek imkanlar sunulacak. Hikayelerin yaklaşık yüzde 70’i sesli bir şekilde izlenirken, yüzde 25’i Boomerang videolarından oluşuyor. Bu yüzden Instagram, Facebook için oldukça ciddi bir reklam kapısı.

Global olarak kullanıma sunulan hikaye İstatistikleri sayesinde Instagram’da işletme profili bulunan işletmeler her hikaye için erişim, etkileşim, yanıtlar ve görüntülenme rakamları gibi verileri görüntüleyebilecek. Bu istatistikleri görüntüleyerek, hedef kitlelerine daha uygun, onlar için daha anlamlı içerikler oluşturabilecek.

