INSTAGRAM HİKAYELERİNİ HER GÜN KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?





Instagram bugün, 400 milyondan fazla insanın her gün Instagram Hikayeleri kullandığını açıkladı. Instagram ayrıca, insanların önemli anlarını paylaşmalarında büyük bir yeri olan Instagram Hikayeler için yeni bir özelliği de duyurdu.

Bu yeni özellik sayesinde insanlar Instagram Hikayelerinde paylaştıkları fotoğraf ve videolara müzik ekleyebilecek. Seçili video veya fotoğraflara müzik eklemek için çıkartmalar seçeneği kullanılacak. Ayrıca iOS için yeni bir video veya fotoğraf çekerken, Boomerang ve Superzoom gibi kamera formatlarına ek olarak Müzik formatı da kullanılabilecek. İnsanlar müzik eklenen bir hikaye izlediğinde müzik otomatik olarak başlayacak ve şarkı ismi ve sanatçının belirtildiği bir çıkartma görecekler.

Bugün yalnızca belirli ülkelerde kullanıma sunulan Hikayelerde Müzik özelliği, yakında tüm dünyaya yayılacak.

Sen de Instagram hikayelerini sevenlerden misin?



