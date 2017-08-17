INSTAGRAM HESABIN AKIL SAĞLIĞINLA İLGİLİ İPUCU VERİYOR





BANA INSTAGRAM FİLTRENİ SÖYLE, SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYELİM…

Instagram’da paylaştığın fotoğraflar, farkında olduğundan daha fazla şey ifade ediyor olabilir. Yeni araştırmalara göre paylaştığın fotoğraflar zihinsel sağlığın hakkında ipucu verebilir. Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoterapist Mehmet Başkak, EPJ Data Science dergisinde yayınlanan ve 44 bin fotoğrafın incelendiği araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

KOYU VEYA GRİ FOTOĞRAF YAYINLIYORSAN…

“Elbette ki üç-beş paylaşım bir şey ifade etmeyebilir, ama aktif bir kullanıcının bir süredir yayınladığı fotoğraflar incelendiğinde, kişisel tercihler ön plana çıkmış oluyor. Bu tercihler fotoğrafın içeriğinden, fotoğrafın renk, parlaklık gibi birçok özelliğine göre farklılık arz etmekte… Kişi sürekli tercih ettiği yayınlama biçimiyle kendi kişilik yapısı ve psikolojik durumuyla ilgili ipuçları vermiş oluyor. Paylaşım seçeneklerimiz ruh durumumuzu yansıtabiliyor. Dikkatli bir göz ve hangi kriterlere bakacağını bilen bir uzman paylaşımların bileşkesinden kişi hakkında ilginç sonuçlar çıkartabilir.

Araştırmada incelenen profillere göre, depresyon geçirmiş veya geçirmekte olan kişiler, normal olanlara göre daha koyu veya gri tonlarda fotoğraf yayınlama eğilimindeler. Depresif kullanıcılar, sağlıklı kullanıcılara göre daha az filtre kullanıyor ve kullandıkları filtreler genellikle fotoğrafın parlaklığını ve renklerini değiştiriyor. Bu kullanıcılar, fotoğrafı süzerek siyah-beyaz hale getiren Inkwell filtresini kullanma eğilimindeyken, sağlıklı kullanıcılar fotoğraftaki renk tonlarını hafifleten Valencia filtresini kullanıyor.

DAHA ÇOK YÜZLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARANLAR…

Depresif katılımcılar paylaştıkları fotoğraflarda daha çok yüzlerini ön plana çıkarma eğilimindeyken sağlıklı katılımcılar daha çok ortalama olarak bedenlerini ön plana çıkarma eğiliminde.”

Araştırmaların sınırlı sayıda kişileri kapsadığını belirten Psikolog Başkak, bulguların tüm Instagram kullanıcıları için geçerli olmayabileceğini fakat belirli düzeyde kişiler hakkında doğru ipuçları verebileceğini de sözlerine ekledi.

