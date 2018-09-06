İNSANLIĞIN HİZMETİNDE OLAN BAŞAK KADINLARI





Yıldızlar bu ay Başak burcunu gösterirken, kendinin ya da çevreni kuşatmış Başak kadınlarının potansiyelini keşfetme zamanı…

21 Ağustos – 20 Eylül arası, yaz tatili rahatlığının bittiği, sorumlulukların başladığı dönemdir. Hasat zamanıdır, ürünler toplanır ve hazırlanır. Hangi burçtan olursak olalım bu ay hepimiz az ya da çok Merkür etkisindeyiz. Yani sözümüz sadece Başak kadınlarına değil, tüm kadınlara…

Herkesin Başak burcu bir kız arkadaşı olmalı. Çünkü o, ihtiyacın olduğunda yanındadır ve sana faydalı olmak için elinden gelenin fazlasını yapar. Derdin olduğunda seninle ağlamak yerine çözüm göstermeye çalışır. O kadar fayda odaklıdır ki bazen kendini ikinci plana atabilir. Başak kadını, kaçırdığın ayrıntıları görmeni sağlar. Ondan ayrıca görev bilincini ve faydalı olmayı öğrenebilirsin. “Dolu başak eğik durur” sözünden de anlayacağın gibi bir Başak kadını, taşıdığı bilgeliğe rağmen mütevazıdır.

Başak kadını çalışkanlığı ve sorumluluğu temsil eder. Sorumluluk hissi ve görev bilincinden dolayı bir gününü bile hiçbir şey yapmadan geçiremez. Kendisini her şeyden sorumlu hisseder.

Mükemmeliyetçi bir yapısı vardır. Bir odaya girdiğinde odadaki tüm aksaklıkları görür, ayrıntılara dikkat eder. Her şey düzen içinde ve kusursuz olsun ister. Bazen ayrıntılara o kadar dalar ki resmin bütününü göremeyebilir.

Dengede olan Başak kadını sağlığını çok önemser. Kendine faydalı yiyecekleri seçer, bedenine karşı sorumlu olduğunu bilir. Şifa enerjisinin farkındadır.

Aşırı sorumluluk alır ve bu yükün altında ezilerek mutsuz olabilir. Hatta başkalarını da sorumluluk alması için zorlayabilir. Sert eleştirilerde bulunabilir. Kendi mükemmelliğini göremezse ve takıntı hâline getirirse, kendini de acımasızca eleştirebilir.

NEFES EGZERSİZİ

Bu çalışma ile karın enerjini, yani üçüncü çakranı aktive edebilirsin.

Omuzların geride ve sırtın dik olacak şekilde dizlerinin üstüne, rahat bir pozisyonda otur. Gözlerini kapat ve birkaç derin nefes alıp vererek rahatla. Hafif gülümseyerek, yüz kaslarını gevşet. Nefesini tamamen boşalt. Nefes alırken karın kaslarını gevşet ve akciğerini havayla doldur. Nefes verirken karnını içeri çek; aldığın havayı akciğerinden şiddetle dışarı at. Nefes alışların sakin, uzun ve sessiz; nefes verişlerin kısa, hızlı ve sesli olmalı. Üç set hâlinde 20 nefes al ve ver; zamanla sayıyı 60 nefese kadar çıkarabilirsin. Bu egzersizin sonunda vücudundaki oksijen miktarı artacak. Böylece zihnin berraklaşacak ve daha kolay odaklanacaksın. Diyaframın devamlı aşağı inip çıkması nedeniyle de karın kasların güçlenecek ve sindirim sistemini aktive etmiş olacaksın.

Başak Burcunun Dengede Kalmak İçin Öğrenmesi Gerekenler

• Hiçbir şey yapmamanın büyüsünü deneyimlemelisin.

• Mükemmellik takıntından arınmalı, kendinle barışık yaşamayı öğrenmelisin.

• “Olmazsa olmaz”larını bırakmalısın.

• Sorumluluk almadan da gününü geçirebilmelisin.

• Bağırsaklarını arındırmalı, sindirim sistemine önem vermelisin.

• İnsülin dengene dikkat etmelisin.

• Bedenini rahatlatıcı egzersizler yapmalısın.

Yazı: Yoga Eğitmeni İpek Darga



