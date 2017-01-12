İNSANLAR EN ÇOK BU AY ALDATIYOR





Mart ayının boşanma için en popüler ay olduğunu biliyorduk da aldatmaların en çok hangi ay yaşandığını bilmiyorduk! Yapılan araştırmalar sonucu yılbaşı sonrasında çiftlerin birbirini daha çok aldattığı ortaya çıktı.

Gleeden isimli bir buluşma sitesinin yaptığı araştırma, yılbaşından sonraki ikinci pazartesinin en yoğun, en tempolu gün olduğu ve insanların yılın stresini atmak için en çok o gün aldattığını ortaya koydu. 3.3 milyon üyesi olan site, 13 bin kullanıcısının yüzde 52’sinin tatil dönemi sonrasında özgürlüklerini yeniden kazanmak için aldatmaya daha meyilli olduklarını ortaya koydu. Kullanıcıların yüzde 26’sının, hayatlarında yeni bir şey denemek için aldatma yoluna gittikleri belirtiliyor.

Gleeden’in İletişim Direktörü Solene Paillet, yılın bu zamanlarında insanların hayatlarında daha çok heyecan aradıklarını ve rutinden kurtulmak istediklerini söylüyor.



