İNSAN HAYATININ 7 BOYUTU

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Yaşam Koçu & Sanat Terapisti Talyaa Vardar, insan hayatının 7 boyutunu anlatıyor.

Düşünsel boyut

Ürettiğimiz düşünceler, mantığımız, günümüzü hangi konulara kafa yorarak geçirdiğimiz ile alakalı. İyimser senaryolara inanmak da, karamsarlık da bu alanda yer alır. Bu boyutta, zihnini meşgul eden düşüncelerinden ne kadar mutlusun? Peki, yeni yılda hangi düşüncelere daha fazla odaklanmak ve hangilerini azaltmak istersin? Hangi yeni alışkanlıkları kazanmak seni daha mutlu bir insana dönüştürür?

Duygusal boyut

Sevgi, neşe, aşk, öfke, kıskançlık, kızgınlık gibi duygularımızla ilgili. Hangi duyguları daha fazla yaşamak, kendini nasıl hissetmek istiyorsun? “Daha çok seven bir insana dönüşmek, hoşgörülü olmak, hayır diyebilmek” gibi örneklerle açıklarsam şayet, duygusal olarak hangi yeni alışkanlıkları kendinde görmek istersin? Hangi duygulara hayır, hangilerine evet demen gerek? Örneğin, “Bu yıl hayatımdaki sevgiyi çoğaltmak istiyorum. Buna da önce kendimi sevmeyi öğrenmekle başlayacağım” gibi…

Mânâ boyutu

Bu dünyadaki varoluşumuzla ilgili. Hayat amacımız, “bu dünyada niye varım?” sorusuna verdiğimiz cevap, varlığımıza yüklediğimiz anlamdır. Neye inandığımız, neye inanmadığımız, spiritüel pratiklerimiz, ibadet, dürüstlük, adalet gibi değerler de bu alana girer. 2019 yılında nelere daha çok katkıda bulunmak istersin? Hayatında hangi spiritüel pratikleri görmek seni daha mutlu bir insana dönüştürür?

Politik boyut

Çalışma hayatının gerçeği. Kurumsal hayatta varsan, politik bir örgünün içindesin demektir. Kendi işinde çalışsan da bir ilişkiler ağının parçası olmak durumundasın. Politik boyut iş hayatına dair ilişkileri yönetme biçimimiz, diyaloglarımız ve üslubumuzla ilgilidir. Danışanlarımın pek çoğu bu konudan muzdarip diyebilirim. Sen bu boyutta, kendinde nasıl bir değişim görmek istersin? Politik beceri olarak, seni mutlu edecek ve mizacınla çelişmeyecek şekilde nasıl bir iletişim üslubu geliştirmek, aldığın sonuçları olumlu etkiler? Ne yapmazsan üzülmezsin? Ve ne yaparsan daha başarılı olursun?

Beden boyutu

Bu boyut, sağlığımız ve bedenimizden aldığımız hazlarla ilgili. Egzersiz, beslenme alışkanlıklarımız ve bakım bu alana giriyor. 2019 bittiğinde, kendini bedeninin içinde nasıl hissetmek istersin? Ona nasıl bir bakım uygulamak seni daha sağlıklı ve elbette mutlu bir insana dönüştürür? Haftalık planına hangi egzersizleri ekleyeceksin? Ve bunu nasıl yapacaksın?

Kültürel boyut

Kitap okumak, seyahat etmek, bir sanat dalıyla ilgilenmek ya da hobiler edinmek bu alana girer. Kendini hangi alanlarda daha çok beslemeye ihtiyacın var? Neleri özledin? Hangi kültürel aktiviteleri çoğaltırsan, tatmin olmuş hissedersin?

Para boyutu

Para bize türlü biçimlerde gelir: Kazanabiliriz, birileri bize veriyor olabilir ya da miras kalabilir. Hangi yeni beceriler gelirini arttırır? Aylık maaş alarak çalışıyorsan, değer duyguna bakalım. Kendine ve işine verdiğini değer, maaşını belirliyor mu? O zaman değerini hissetmek için kendinde nasıl bir değişim görmek istersin ki işinin ederi çoğalsın? 2019 yılında gelir kaynaklarına neleri eklemek işine yarar? Hangi tüketim alışkanlıklarına hayır demen gerekiyor? Bunu nasıl yapacaksın?

