İNGİLTERE’NİN DEV FUTBOL KULÜPLERİ SPORU VE YABANCI DİL EĞİTİMİNİ BİR ARAYA GETİRİYOR



Günümüzde ebeveynlerin yaşadığı en büyük sıkıntılar arasında, çocuklarının yeteneklerine uygun spor alanları bulamamak veya onları teknolojiden uzaklaştırıp harekete geçirememek başı çekiyor…

Her yıl büyük bir katılımla düzenlenen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları, ebevenylerin bu sıkıntısına çare sunuyor. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı kapsamında; 7-18 yaş arası çocuk ve gençler dünyanın önde gelen spor kulüplerinde eğitim alma fırsatı yakalıyor. Çocuklar; ilgi duyduğu sporu profesyonellerinden öğrenirken, yabancı dillerini de geliştiriyor.

Değişen hayat tarzları ve teknolojik etkenler nedeniyle hareketsizleşen, spor alanı bulamayan veya önemli miktarda para harcanmasına rağmen etkili bir eğitim alamayan çocuklar ve gençlerin yardımına yurtdışı eğitim programları koşuyor.

Çocuklarının en iyi eğitimi almasını arzu eden aileler yabancı spor kulüplerinin ve dünya çapında markaların açtıkları programlara ilgi gösteriyor. Sporu ve eğitimi biraraya getiren bu programlarda çocuklar ve gençler ilgi duydukları sporu profesyonellerinden öğrenirken, yabancı dillerini de geliştiriyor.

Arsenal, Manchester ve Chelsea Futbol Kulüplerinde Profesyonel Futbol ve İngilizce Eğitimi Birarada

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları kapsamında sunulan programlar arasında en çok ilgiyi Arsenal, Manchester ve Chelsea Futbol Kulüpleri’nin iş birliğinde gerçekleşenler çekiyor. 10-17 yaş arasında çocukların profeyonel antrenörlerle çalışma fırsatı yakaladığı programlarda yabancı dil eğitimi de unutulmuyor. İşinde uzman eğitimciler tarafından oluşturulmuş haftalık programlarda çocuklar spor ve dil eğitimlerini birarada alıyor. Öğrenciler dünya devi futbol kulüplerinin antrenörlerinden futbol eğitimi alırken, yabancı dillerini de geliştiriyor. 2 haftadan 5 haftaya kadar eğitim almanın mümkün olduğu programların ücretleri 2000 Sterlin civarından başlıyor.

Çocuklara ve gençlere sunulan spor alternatifleri futbolla sınırlı kalmıyor. Dünyaca ünlü spor markası Nike’ın açtığı yaz okullarında çocuklar; basketten voleybola, golften tenise, yüzmeden okçuluğa kadar pek çok spor dalında eğitim alabiliyor. ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Almanya… gibi pek çok ülkede açılan bu tip spor ve eğitim programlarında İngilizce harici dilleri de öğrenmek/geliştirmek mümkün. Bu programların fiyatları ise 2800 Dolar’dan başlıyor.

Siz de çocuğunuzun yeteneklerini keşfetmek, var olan yeteneklerini geliştirmek, sosyalleşmesini sağlamak ve erken yaşta yabancı dil temelini oluşturmasını istiyorsanız tek yapmanız gereken ücretsiz olarak düzenlenecek fuar takvimine göz atmanız ve size uyan tarihlerde yetkilerle görüşmek üzere fuar standlarına uğramanız…

Spor ve dil eğitimini bir araya getiren programlara ilişkin detaylı bilgiyi almak ve ön görüşme yapmak isteyenler 18-25 Mart tarihleri arasında Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmir’de düzenlenecek olan 33.IEFT Yurtdışı Eğitim Fuar’ında bilgi alabilecek.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen 33. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı hakkında bilgi veya on-line davetiye almak için: www.ieft.com.tr / 0212 244 42 13

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Takvimi

24-25 Mart İstanbul Kongre Merkezi

23 Mart İstanbul Bostancı Otel

21 Mart İzmir Hilton Otel

19 Mart Ankara Sheraton Otel

18 Mart Eskişehir Dedepark Otel

