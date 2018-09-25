İNEK SÜTÜ MÜ, BİTKİSEL SÜT MÜ?

Süt reyonundaki tek seçeneğimizin inek sütü olduğu zamanlar hayat ne kolaydı değil mi? Soya, badem veya Hindistan cevizi sütü gibi bitkisel sütlerin yükselişiyle, hayvansal ve bitkisel sütler arasında bir karşılaştırma yaptık.

İNEK SÜTÜNÜN FAYDALARI

Current Medicinal Chemistry’e göre, çok iyi bir B12 ve riboflavin (B2) kaynağı olan inek sütü, metabolizmanı hızlandırarak kalori yakımını arttırır Protein tüketimine önem veriyorsan, bir bardak (200 ml) tam yağlı inek sütünde 6,4 gram protein olduğunu belirtelim. Oysa aynı ölçüdeki badem sütü sadece 1 gram protein içeriyor. Geceden buzdolabında beklettiğin yulaf ezmesini, öğleden sonra içtiğin latteni ya da egzersiz sonrası protein shake’ini büyük bir bardak inek sütü ile hazırladığında, günlük alman gereken doymuş yağ oranının yarısını almış oluyorsun. Sabri Ülker Vakfı‘na göre, inek sütü iyi bir protein, kalsiyum, demir ve fosfor kaynağı. Yetişkinlerin her gün iki porsiyon; hamile, emziren ya da menopoz dönemi sonrasındaki kadınların ise üç porsiyon süt veya süt ürünü tüketmesi öneriliyor. İnek sütünde bulunan lösin gibi aminoasitler kas oluşumunda çok önemli rol oynar. Yani güçlenmek istiyorsan inek sütü senin için iyi bir tercih. Ama süte alerjin veya laktoz intoleransın olmadığından emin olmalısın.

BİTKİSEL SÜTÜN FAYDALARI

Dermato- Endocrinology, badem sütünün içeriğindeki E vitamini birçok anti-aging ürünün de hammaddesi olduğunu söylüyor. Bu yüzden tam bir gençlik iksiri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama badem sütüyle yıkanmaya kalkma; çünkü cildi dışarıdan değil içeriden besliyor. 200 ml badem sütü sadece 34 kalori. Üstelik inek sütüyle aynı vitamin ve minerallere sahip. İnek sütü ise fazladan 100 kalori içeriyor. British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmada, badem ve kaju sütünü fazla tüketen kişilerin iyot seviyelerinde düşüklük tespit edilmiş. Bu da uzun vadede beyinde hasara sebebiyet verebiliyor. Bitkisel sütler vegan beslenenler için iyi bir besin kaynağıdır. Özellikle Hindistan cevizi sütünde yüksek oranda bulunan orta zincirli trigliseritler, zihinsel enerjiyi tetikler. Ekstra konsantrasyona ihtiyacın olduğu zamanlarda kahvene eklemeyi dene. Bazı bitkisel sütler, standart inek sütlerinden daha yüksek oranda D vitamini içeriyor. Fakat çoğu işlem görmüş ürünler olduğu için ilave edilen işlenmiş şeker sana zarar verebilir. Etiket okuyarak şeker ilave edilmemiş olanlarını tercih et.

HANGİSİ DAHA İYİ?

Bitkisel sütler çok iyi birer vegan seçenek ve en az inek sütü kadar vitamin ve mineral içeriyor. Ancak büyük oranda işlem görüyorlar. İnek sütü ise daha fazla protein ve sağlıklı yağa sahip; pastörizasyon dışında bir işlem görmüyor. Bitkisel sütünü evde kendin hazırlamayı deneyebilir; hayat tarzına, beslenme alışkanlığına ve egzersiz programına göre farklı sütleri dönüşümlü tüketerek maksimum faydayı sağlayabilirsin.



