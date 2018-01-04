İNANCINI DEĞİL, BAHANELERİ BIRAK





Lütfen şu anda bir saniyeliğine dur ve kendine şunu sor: “Ben gerçekten egzersiz yapmak istiyor muyum?”

Yazı: Yaşam Koçu Tankut Ayan

#motivasyonumWH

Yanıtını duyar gibiyim: “Çok istiyorum ama bir türlü düzenli yapamıyorum” ya da “Zamanım yok!” Artık bu bahanelerin arkasına sığınma ve egzersizi her Pazartesi başlanan yalancı diyetler gibi harcama. Şimdi sana bu yola baş koymana yardımcı olacak bazı tüyolar vereceğim…

BAŞLARKEN: Neden egzersiz yapmak istiyorsun?

İçinde yaşadığımız bilgi çağında hemen hemen her şey sadece bir tık uzağımızda. İlk bakışta bizim için avantajlı gibi görünen bu durum, aslında bizim karar mekanizmamız üzerinde olumsuz etki yaratarak ihtiyacımız olmayan şeyleri bile istememize sebep oluyor. Kısacası, günümüzde insanlar çoğu zaman neyi neden yapmak istediğinin farkında değil, sadece istiyorlar. Peki, sen neden egzersiz yapmak istediğini biliyor musun? Kendin için mi, yani sağlıklı ve zinde hissetmek için mi? Yoksa, dış dünyaya güzel görünmek için mi? Eğer cevabın “kendim için” ise okumaya devam etmeni tavsiye ederim. Madem ki egzersizi kendin için yapmak istiyorsun, şimdi asıl konulara gelebiliriz:

1

En Basit Şekilde Başla

Herhangi bir şeye başlama isteği içimizde ilk uyandığında bu zihinsel bir istektir. Zihinsel isteği somutlaştırabilmenin, kısacası hayatımıza adapte edebilmenin en kolay yolu ise ona mümkün olduğunca basit bir şekilde başlamak. Başlangıç o kadar kolay olmalı ki, yapmamak, yapmaktan daha zor olmalı. Unutma, yeni bir şeye başlarken atacağın adımlar ne kadar kolay olursa, onları düşünceden gerçeğe aktarabilmen de bir o kadar kolay olur.

Buradaki esas amaç; inanç sisteminin yapıcı bir şekilde değişmeye başlaması. Daha önce hiç egzersiz yapmamış biriysen, başlamak ve bir düzene oturtabilmek sana çok kolay gelmeyebilir. Fakat başlayabileceğin en basit şekilde başladığında, aynı zamanda kendine verdiğin sözleri de tutmaya başlamış olursun. Bu yaklaşım sayesinde inanç sistemin de olumlu yönde değişmeye başlar ve yapabilir miyim acaba dediğin şeyleri yapmaya başladığını fark edersin.

2

Plan Yap ve Planına Sadık Kal

Konuşmak kolaydır, zor olan konuştuklarını eyleme dökebilmek ve hayata entegre edebilmek. Egzersize yeni başladığın zaman artmaya başlayan inanç ve motivasyonun, kendine olan güvenini de tetikleyeceği için farkında olmadan kendi limitlerini aşabilirsin. Kendin için belirlediğin plana sadık kaldığında zihnin bu süreci, ‘kendine verdiğin sözleri tutuyorsun’ şeklinde algılar ve iradeni güçlendirir.

İrade, uzun vadeli hedeflerimize ulaşmaya çalışırken karşımıza çıkan duygusal tepkimeler ve alışkanlıklar karşısında en doğru kararı vermemizi sağlayan kasımız! Zihnimizin görünmeyen kaslarından olan irade, güçlenmeye başladığında hayatımızın her alanında pozitif etkiler yaratmaya başlar. 2006’da Avustralya’da yapılan bir araştırmada, 18-50 yaş arasındaki 24 gönüllü, iki ay boyunca egzersiz yapmış. İki ay sonunda programa bağlı kalanların iradeleri, bağlı kalmayanlara göre artış göstermiş. Üstelik yapılan gözlemlere göre, deneklerin iradelerindeki bu artış, hayatlarının diğer alanlarına da yansımış: Düzenli egzersiz yapanlar, bu iki aylık sürede daha sağlıklı beslenmeye başlamış; sigara ve alkol kullanımlarında belirgin bir düşüş yaşanmış, harcamalarında eskiye nazaran daha dikkatli olmuş ve çevreleriyle iletişimlerini kuvvetlendirmişler.

İraden kuvvetlendikçe senin de hayata bakış açın inancına paralel bir şekilde kuvvetlenmeye devam eder ve potansiyelinin daha önce hiç keşfetmediğin yönlerini keşfedersin.

3

Ara Hedeflerini Belirle

Çoğu kişi nihai hedefinin bilincindedir, fakat kendini ona götürecek ara hedefleri net bir şekilde belirlemediği için yolculuğu süresince yorgun düşüp, nihai hedefe gelmeden pes edebilir. Hedefini kolay ulaşılabilir ara hedeflere böldüğünde, onlara ulaşabilmen çok daha rahat ve kolay olur. Mesela, egzersize başladıktan bir sene sonra nasıl bir vücuda sahip olmak istediğini biliyorsun ya da birazcık düşünürsen bu soruya cevap bulabilirsin. Peki, bir sene sonra arzu ettiğin bu vücuda sahip olabilmek için önümüzdeki bir ay içerisinde gerçekleştirmen gereken en basit adımlar neler? Ya da üç veya altı ay sonrası için? İşte bu soruların cevaplarını vermeye başladığın zaman zihnine bir sene sonra ulaşmak istediğin hedefin yol haritasını da vermeye başlar ve onu bu hedef için motive edersin. Çünkü ara taşları dizmişsindir ve zihnin artık nihai hedefe nasıl ulaşacağnı görebilir. Bu görüntü zihnin için gerçekçidir ve bu nedenle harekete geçebilmen eskiye nazaran çok daha kolaydır.

Bu durum, beraberinde ayrı bir kazanç da getirir; ara hedeflere ulaştıkça beynin serotonin salgılayarak içsel motivasyonunu ve inancını kuvvetlendirir. Sürekliliği daha rahat bir şekilde sağlayabilir ve hedefine ya daha kısa sürede ulaşır ya da planladığından daha fazlasını elde edersin.

4

Gelişimini Ölçümle

Artık istediğimiz şeylere ulaşabilmemiz çok daha kolay. Bu, zihnimizin ileriye dönük yaşamasına sebep oluyor ve sahip olduklarımız ile mutlu olmak yerine hep daha fazlasını istiyoruz. Kısacası sahip olduklarımızı değersizleştiriyoruz.

Hayat dediğimiz yolculuğun içerisinde nereden geldiğimizi, neler başardığımızı unutmamıza sebep olan bu düşünce şeklinin önüne geçebilmenin en kolay yolu, içinde bulunduğumuz süreçleri ölçümlemek. Çünkü ölçümleyebildiğimiz şeyi kontrol de edebiliriz. Bu yaklaşımı egzersizde kullanırsan odağın, ulaşmak istediğin vücuda odaklanmak yerine yapıcı değişiklik ve gelişmelere yönelecek. Başarmış olduklarını sana hatırlatıp, değerini arttıracak.

5

Kendini Ödüllendir

En son kendini ne zaman ödüllendirdiğini hatırlıyor musun? Ödül çok basit bir eylemdir ama konu “kendimiz” olunca çoğu zaman aklımıza bile gelmez. Aslında bu, kazandığın başarıları kutlamanın bir yolu. Ödüllendirildiğinde zihnin kendini iyi hisseder ve daha fazlasını yapabilmek için motive olur. Kendini motive edebilmene yardımcı olacak ödüller belirle. Bu, belki yaramazlık yapabileceğin bir öğle yemeği olabilir, belki de uzun zamandır aklında bulunan bir kıyafet. Her ne olursa olsun, belirlemiş olduğun ara hedeflere ulaştıkça, süreçten daha fazla keyif almana ve heyecan duymana yardımcı olacak ödüller belirlemelisin. Unutma! Sen, egzersizi tercih ettiğin için yapıyorsun, zorunda olduğun için değil. Bu tercihinden dolayı bile kendini ödüllendirmeyi hak ediyorsun.

SONUÇ: Şimdi Tam Sırası!

Şimdi sırada kendine en uygun ve en severek yapacağın egzersiz türünü bulmak var. Bunun için farklı deneme dersleri alabilir, en zevk aldığın egzersizi bulunca da ajandana uygun saatleri belirleyip hemen kayıt yaptır. Artık yeni bir hayatın var. Vakit kaybetmeden keyfîni çıkartmaya başla derim… Çünkü bu yeni yol sana çok şey katacak.

Tankut Ayan Kimdir?

San Francisco State Üniversitesi Karar Bilimleri ve Pazarlama bölümlerinden mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra aldığı koçluk ve NLP eğitimleri ile profesyonel koçluk hayatına adım attı. Kişiye özel uygulanabilen Life Design Model (LDM) ve Dreamer To Achiever (DTA) programlarını geliştirdi.

