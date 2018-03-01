İMPLANT GERÇEKLERİ





Her implant tutmaz,bazıları düşer…mi acaba…

*Öncelikle kullanılan malzemelerin kaliteli ve vücuda uyumlu olması önemlidir. Her sektörde olduğu gibi implant sektöründe de Çin pazarı bulunmaktadır. Piyasada oldukça ucuza, içine alüminyum katılmış, kemik bağlantı yüzey özellikleri düşük, şekli uyumsuz implantlar da bulunmaktadır.

*İmplantın yerleştirildiği kemik dokunun kaliteli ve yeterli olması önemlidir. Nasıl ki duvara çakılan bir çivinin sağlam durabilmesi için duvarın da sağlam olması gerekli ise, implantın üzerine gelecek kuvvetlere rağmen uzun ömürlü olabilmesi için kemiğin iyi olması gereklidir.

Kemik yapısı değerlendirilirken kalınlığına ve yüksekliğine bakılır. Çok aşırı olmayan eksiklikler kemik greftleri ile ya da kısa boy implantlar ile tolere edilebilirken, kayıp dokunun fazla olduğu durumlarda vücutta başka kemiklerden destek kemik dokusu alınması gerekebilmektedir.

* İmplant yerleşecek bölgedeki diş eti dokusunun yapısının özellikleri önemlidir. Yerleştirilen implantın etrafı sıkıca ve tam olarak kapatılmadığı zaman, sızıntı ile gelen tükürük kan ve yiyecekler, beraberlerinde taşıdıkları bakteriler ile implantın dokuya kaynaşmasını önleyecektir. Ayrıca tam kapanmayan bir dokuda bozulan kanlanma, bölgenin yeterli beslenmesini önleyecek ve doku kaybına da neden olacaktır.

*Yeni yerleştirilen implantın aşırı ve ters basınca maruz kalmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle aynı seansta protezi de yapılan implantlarda bu konu daha çok önem kazanmaktadır.

*Özellikle diyabet gibi yara iyileşmesini etkileyecek sistemik rahatsızlıklar varsa, kontrol altında tutulması önemlidir.

*İmplant yapımı öncesi diş eti hastalıkları varsa önce onun tedavisi yapılmalıdır.

*Ve tabi ki ağız bakımı ve temizliği önemlidir.

Dt. Melih BAYRAM

